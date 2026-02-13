Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Yılmaz: Cari açığımız yıl genelinde ılımlı seyrini sürdürecek
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Kamu Çalışanlarına Özel %3,14 Faizli 250.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Bakan Tekin: Açılacak bütün anaokullarını destekliyoruz, teşvik ediyoruz
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
Kamu muhasebatında bu yıl uygulanacak parasal sınırlar belirlendi
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
Gümrük Muhafaza'dan 4,6 milyar liralık operasyonlar
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
FETÖ operasyonu: Bakanlık çalışanı 93 kişiye gözaltı
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
49 il için uyarı: Sağanak, fırtına ve kar yağışı etkili olacak
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
Anadolu'nun deprem gerçeği: 61 milyon risk altında
İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
İstanbul'da iş hanında çıkan yangında mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı
Altın yükseliş arayışında: İşte fiyatlar
Altın yükseliş arayışında: İşte fiyatlar
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
Taksilerde Yeni Dönem: Mali Cihaz ve Kartlı Ödeme Zorunluluğu Başlıyor
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
AFAD, Göç İdaresi ve İstanbul Üniversitesi'ne Yeni Kadrolar İhdas Edildi
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Tarım Kredi ve ESK el ele verdi: Donuk kıymada fiyatlar sabitlendi!
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Bakan Gürlek: Hakim savcı kökenli olduğum için teşkilatın eksiklerini biliyorum
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
Özvar: 2 haftalık staj bitti, 1 dönem iş yerinde eğitim geliyor
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
İstanbul'da ulaşıma %20 zam: 16 Şubat'tan itibaren başlıyor!
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
5 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bini aştı
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Borsa İstanbul'dan tarihi rekor: İlk kez 14.180 puanı gördü!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Sigorta Eksperliğinde yeni dönem: Atama ve ücret usulleri değişti!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Komisyon raporunda sona gelindi: 'Umut hakkı' yok!
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
Kurtulmuş'tan 'yemin' tepkisi: TBMM'nin mehabetine yakışmadı
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
TCMB 2026 yol haritasını çizdi: Kur rejiminde değişiklik yok!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
AYM'den en düşük emekli maaşı incelemesi: Esastan görüşülecek!
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Meslektaşının yüzüne sıcak çay fırlatan öğretmene adli kontrol
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
Erdoğan: Faşist anlayıştan vazgeçemiyorlar
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
15 yaş altına sosyal medya düzenlemesi. Son aşamaya gelindi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
İBB'den toplu ulaşıma yüzde 20 zam talebi
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Kayseri'de okul servisinin tırla çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
MSB: Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul merkezli 5 ilde döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belirsiz paraları yurt içine sokmak için organizasyon kurarak hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri iddia edilen 36 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Şubat 2026 10:43, Son Güncelleme : 13 Şubat 2026 10:44
Yazdır
İstanbul merkezli 5 ilde hayali ihracat ve ithalat operasyonu: 29 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı, nakit beyan formlarıyla getirildiği beyan edilen paraların yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Eş zamanlı operasyon yapıldı

Yapılan çalışmalarda "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti" isimli şirketlerin şüpheli olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, 1 dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri olmak üzere 5 ilde 36 şüpheli ve 9 iş yerine yönelik eş zamanlı operasyonda 29 zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber