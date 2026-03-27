Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç 25. yaşına bilgisayar başında girdi

Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Uyuşturucu testi veren Hande Erçel hakkında yeni karar
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
MEA'dan ek atama duyurusu: İşte atama takvimi ve şartları
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Piyasalarda kayıp haftası: İşte haftanın en çok kaybettirenleri
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Şehir hastanesine 'sahte engelli raporu' operasyonu: 13 tutuklama
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Bakan Tekin PISA 2025 sonuçları için iddialı: Çok iyi yerde olacağız
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Türkiye'nin ilk 'akıllı yolu' açıldı: 40 kilometrelik güzergahta yok yok!
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
Özvar: Öğrenciye bir şey kazandırmayan dersler kalkmalı
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
1 Nisan'da denetimler başlıyor: İşte APP plakada merak edilenler!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
MSB'den 'İncirlik' açıklaması: Herhangi bir saldırı yok, yanlış alarm!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bugün indirim gelmişti: Motorine yeniden zam geliyor!
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alıyoruz
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Milli deniz topu 'MKE Denizhan-76' göreve hazır
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Uşak Belediye Başkanı Yalım otel odasında 'Bornoz' ile yakalandı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Abdülhamid Han, Karadeniz'de yılın ilk keşif sondajına başladı
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
Doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi Komisyon'a geliyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
62 ilde 71 bin ücretli öğretmen, açık büyüyor
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Umre Hediyeli Yapay Zeka Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Motorine indirim geldi, tablo değişti
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Üç Kamu Kurumu Personeline Toplu Ulaşımda İndirim Hakkı
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Marmaris Belediyesi'ne operasyon: 3 yönetici gözaltında
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Kripto varlıklara ilişkin maddeler ekonomi teklifinden çıkarıldı
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
Trump, İran'a olası saldırıyı 10 gün daha erteledi
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
LGS'de bir ilk: Sınav arasında ücretsiz 'beslenme paketi' verilecek
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
1 Nisan'da başlıyor: SMS dolandırıcılığına BTK ayarı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
12. Yargı Paketi geliyor: Tapuda 30 Bin TL üzeri işlemlere avukat şartı!
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
YÖK ve TÜME'den işbirliği: 40 bin genç çiftçi yetişecek
Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç 25. yaşına bilgisayar başında girdi

Hatay'da 3 yıla yakın süredir evden çıkmayarak sadece telefonla ve bilgisayarla oynayan Barış Özbay, 3 yılın ardından ilk defa tıraş olup dışarıya çıkmıştı ve Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Evden çıkmayan telefon bağımlısı genç Barış, kendisine yapılan sürpriz doğum günü etkinliğinde sevdikleriyle bir araya gelerek türküler söyledi ve 25. yaş doğum gününü kutladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2026 20:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2026 21:30
Yazdır
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 51 yaşındaki anne Semra Özbay ve 25 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutunuyor. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Yaşamak için gerekli ihtiyaçlarını gideren genç adam; ne duş alıyor ne de tırnaklarını kesmek gibi özel ihtiyaçlarını yerine getiriyordu. Devlet kurumlarının girişimleriyle Barış'ın yeni hayatına başlamasına yönelik ilk adımı atmıştı. Yaklaşık 3 yıl sonra duş alan, tıraş olan ve evinden çıkıp farklı bir noktaya giden Barış'ın annesi Semra Özbay'ın yüzü evladı için gülmeye başlamıştı. 3 yılın ardından ilk defa dışarıya çıkmaya başlayan Barış, birkaç ay önce nişanlanan arkadaşını yalnız bırakmayarak nişana gitti ve nişanda zorda olsa arkadaşıyla müzik eşliğinde oynadı. Nişanın ardından nadir olarak dışarıya çıkıp kendisini eve kapatan Barış'a, hayırsever Çilem Artan ve arkadaşları sürpriz doğum günü etkinliği hazırladı. 25. yaşını kutlamak için evinde kendisine sürpriz yapan sevenleriyle vakit geçiren Barış, saz eşliğinde söylenen türküye eşlik etti. Doğum günü sürprizini yapılmasını beklemediğini ifade eden Barış, doğum günü kutlamayı ve ilginin kendisinde olmasını sevmediğini söyledi.

"Gün içinde; uyanıyorum, bilgisayar başına geçiyorum ve akşama kadar bilgisayar oynuyorum, dışarıya çıkmaya gerek yok"

Kendisine yapılan sürpriz doğum gününü bilgisayar başında oyun oynarken karşılayan Barış Özbay, "Ben 26 Mart 2001 yılında doğdum ve 25 yaşına girdim. Doğum günü kutlamasında hiçbir şey hissetmedim ama biraz mutlu oldum. Benim için her şey aynı bir şey değişmiyor. Neden değişmediğini bilmiyorum. Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Önceden doğum günü kutlamıştım ama kutlamayı sevmiyorum. Çünkü ilginin bende olmasını sevmiyorum, hiç hoş bir şey değil. Türkülerin sözlerini bilmiyorum sadece kolay yerlerini söyledim. Geçenlerde arkadaşımın nişanına gittim. Nişanda yine bir şey hissetmedim. Nişanda zorla oynadım. Evden dışarı çıkmak kötü oluyor. Bilmiyorum ama bir şey yapmak hoşuma gitmiyor, tembelim sanırım. Gün içinde; uyanıyorum, bilgisayar başına geçiyorum ve akşama kadar bilgisayar oynuyorum. Dışarıya çıkmaya gerek yok. Bilgisayar daha iyi oluyor" dedi.

"İyi ki doğmuş Barış, iyi ki varsın Barış ve her zaman yanınızdayız"

Evden çıkmayan telefon bağımlısı Barış'a sürpriz doğun günü hazırlığı yapan Çilem Artan, "Biz bugün çok mutluyuz. Bugün Barış için özel hazırlandık. Ona resminin olduğunu bir pasta yaptırdık. Bizim için çok keyifli oldu. Barış'ın yüzünde o keyfi görüyorum. Gülümsemesinden belli oluyor. Biz mutluyuz. İyi ki doğmuş Barış, iyi ki varsın Barış ve her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber