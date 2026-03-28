100 gram Türk kahvesi 3,2 TL'den 97,50 TL'ye çıktı

Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
O belediye başkanının 34 araç ve 114 taşınmazı varmış
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
Yapay Zeka Balonu Kapıda mı?
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
İnfaz koruma memuru evinde ölü bulundu: Meslektaşı tutuklandı
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Vergi iletişim hattı'na 1 milyonu aşkın çağrı geldi
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Kara savaşı mı başlıyor? 3500 ABD deniz piyadesini Orta Doğu'ya ulaştı!
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Milas'ta sel felaketi: Dereye sürüklenen otomobilde 1 ölü, 1 yaralı
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Çerkezköy'de 'Sıfır gecikmeli yargı' uygulandı: Polisi yaralayan sürücüye 4 günde ceza
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu partisinden istifa etti
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Dışarıda yemek yiyenler için kritik değişiklik: Ayrıntıları belli oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
'Nüfus konusu, bizim için bir beka meselesi'
24 haftalık doğum izni için ek madde
24 haftalık doğum izni için ek madde
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
8 ilde 'dolandırıcılık' operasyonları: 50 tutuklama
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Başsavcılık Aleyna Tutuş'la ilgili sosyal medya iddialarını yalanladı
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Bakan Fidan: Bu tek başına İsrail'in savaşı değil, bütün dünya bunun bedelini ödüyor
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
Ankara Valiliğinden sağanak uyarısı
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
5G kullanımı için ne gerekiyor? İşte detaylar...
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Marketlerde yeni dönem: Etikete krema yerine kremsos yazılacak
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Kendisini savcı olarak tanıtıp 6 milyonluk dolandırıcılık yaptı
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Bakan Bolat'tan DTÖ Bakanlar Konferansı'nda yoğun diplomasi trafiği
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Başkentte gasp çetesi çökertildi: 15 tutuklama
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son durum
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları ne kadar?
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter görevinden istifa etti
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter görevinden istifa etti
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'
'Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bugün attığı adımlar, yarının dünyasını şekillendirecek'
Adana'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Adana'da tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Bakan Fidan: ABD-İran görüşmeleri belirli bir aşamaya geldi
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
Özvar açıkladı: Üniversitelerde 3+1, 7+1 ve 6+2 modelleri yaygınlaşacak!
100 gram Türk kahvesi 3,2 TL'den 97,50 TL'ye çıktı

Küresel piyasalarda kahve fiyatları 2025 zirvesinden sonra gerilemeye başlarken, Türkiye'de kahve fiyatları yükselişini sürdürüyor. Dünya genelinde kahve fiyatları 7 yılda yaklaşık 3,5 kat artarken, Türkiye'de hem zincir kahve ürünlerinde hem de geleneksel Türk kahvesinde artışın yaklaşık 30 kata ulaşması dikkat çekiyor. 100 gramlık Türk kahvesi paketi 2019'da 3,2 TL iken 2026'da 97,50 TL'ye yükseldi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 28 Mart 2026 23:30, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 23:28
100 gram Türk kahvesi 3,2 TL'den 97,50 TL'ye çıktı

Küresel piyasalarda kahve fiyatları 2019'dan bu yana yükseliş eğiliminde olurken, pandemide hasat, tedarik, lojistik gibi nedenlerle artış görülmüştü.

Ancak 2024 ve 2025 yıllarında görülen yükseliş zirveleri çok yukarı taşıdı. Özellikle arz tarafında yaşanan sıkışma, iklim koşulları ve lojistik maliyetlerindeki artış, fiyatların 2-3 kat artış göstermesine neden oldu.

Ekonomimden Ö.Şeyda Uyanık'ın haberine göre; Yaklaşık 420 dolar ile Şubat 2025'te zirve görüldü. Ancak 2025 sonrası küresel fiyatlarda bir miktar geri çekilme görülüyor. Mart 2026 itibarıyla küresel kahve fiyatlarında gerileme yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 seviyelerinde olurken, zirveden yüzde 25 geride 315 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Türkiye'de kahve fiyatları

Türkiye'de ise kahve yükselişi hız kesmiyor. 2019 yılında 100 gramlık bir Türk kahvesi paketinin fiyatı 3,2 TL seviyelerinde satılırken, aynı paketin 2026'da güncel fiyatı 97,50 TL oluyor.

Özellikle 2023 sonrası dönemde artış hızının belirgin şekilde ivme kazandığı görülüyor. Aynı şekilde latte fiyatlarında da özellikle 2021'e kadar görece sınırlı artışlar görülürken, 2022-2024 yıllarında yıl içinde zam güncellemeleri birkaç kez yapıldığı görülüyor.

Fiyatlardaki yükseliş, Türkiye'de kahve fiyatlarının küresel fiyatlardan ayrıştığını gösteriyor. Dünya genelinde kahve fiyatları 7 yılda yaklaşık 3,5 kat artarken, Türkiye'de hem zincir kahve ürünlerinde hem de geleneksel Türk kahvesinde artışın yaklaşık 30 kata ulaşması bu ayrışmayı somutlaştırıyor.

Grafikte öne çıkan bir diğer unsur da Türkiye'de fiyat artışlarında artışın hız kesmemesi olurken, küresel fiyatlardaki dalgalı bir seyir yurt içindeki kahve fiyatlarında yükseliş trendini bozmamış görünüyor.

Bu durum, maliyet unsurlarının yanı sıra iç piyasadaki döviz kuru, enflasyon dinamiklerinin fiyatlama davranışlarındaki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.


