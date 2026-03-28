100 gram Türk kahvesi 3,2 TL'den 97,50 TL'ye çıktı

Küresel piyasalarda kahve fiyatları 2019'dan bu yana yükseliş eğiliminde olurken, pandemide hasat, tedarik, lojistik gibi nedenlerle artış görülmüştü.

Ancak 2024 ve 2025 yıllarında görülen yükseliş zirveleri çok yukarı taşıdı. Özellikle arz tarafında yaşanan sıkışma, iklim koşulları ve lojistik maliyetlerindeki artış, fiyatların 2-3 kat artış göstermesine neden oldu.

Ekonomimden Ö.Şeyda Uyanık'ın haberine göre; Yaklaşık 420 dolar ile Şubat 2025'te zirve görüldü. Ancak 2025 sonrası küresel fiyatlarda bir miktar geri çekilme görülüyor. Mart 2026 itibarıyla küresel kahve fiyatlarında gerileme yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 seviyelerinde olurken, zirveden yüzde 25 geride 315 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Türkiye'de kahve fiyatları

Türkiye'de ise kahve yükselişi hız kesmiyor. 2019 yılında 100 gramlık bir Türk kahvesi paketinin fiyatı 3,2 TL seviyelerinde satılırken, aynı paketin 2026'da güncel fiyatı 97,50 TL oluyor.

Özellikle 2023 sonrası dönemde artış hızının belirgin şekilde ivme kazandığı görülüyor. Aynı şekilde latte fiyatlarında da özellikle 2021'e kadar görece sınırlı artışlar görülürken, 2022-2024 yıllarında yıl içinde zam güncellemeleri birkaç kez yapıldığı görülüyor.

Fiyatlardaki yükseliş, Türkiye'de kahve fiyatlarının küresel fiyatlardan ayrıştığını gösteriyor. Dünya genelinde kahve fiyatları 7 yılda yaklaşık 3,5 kat artarken, Türkiye'de hem zincir kahve ürünlerinde hem de geleneksel Türk kahvesinde artışın yaklaşık 30 kata ulaşması bu ayrışmayı somutlaştırıyor.

Grafikte öne çıkan bir diğer unsur da Türkiye'de fiyat artışlarında artışın hız kesmemesi olurken, küresel fiyatlardaki dalgalı bir seyir yurt içindeki kahve fiyatlarında yükseliş trendini bozmamış görünüyor.

Bu durum, maliyet unsurlarının yanı sıra iç piyasadaki döviz kuru, enflasyon dinamiklerinin fiyatlama davranışlarındaki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.



