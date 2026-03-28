Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan Ünal, ekip aracıyla seyir halindeyken geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, taziye mesajı yayımladı.
Haber Giriş : 28 Mart 2026 16:30, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 16:32
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polis Memuru Serkan Ünal, görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düştü.
Edinilen bilgiye göre, 23.03.2026 tarihinde ekip aracı ile seyir halindeyken meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ünal, derhal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serkan Ünal şehit oldu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Mersin İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Serkan Ünal; 23.03.2026 günü ekip aracı ile seyir halinde iken meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."