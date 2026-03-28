Bakan Güler, İran Savunma Bakan Vekili ile görüştü
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası başlayan savaşta 1 ay geride kaldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Giriş : 28 Mart 2026 16:08, Son Güncelleme : 28 Mart 2026 16:10
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İran Savunma Bakan Vekili Tuğgeneral Seyyid Mecid İbn'ül Rıza bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu"
ifadelerine yer verildi.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ROLÜ
Savaşın başlangıcından bu yana Türkiye'den başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere birçok yetkili önemli görüşmeler gerçekleştirdi.
Bu görüşmelerde barışın sağlanması konusunda Türkiye'nin rolü ve yapabilecekleri konuşuldu.