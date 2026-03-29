Uçaklarda powerbank kararı 27 Martta başladı

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) yeni düzenlemesiyle uçaklarda powerbank kullanımı sınırlandırıldı. 27 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe giren kurallar, uçuş sırasında kullanım ve şarjı yasakladı.

Haber Giriş : 29 Mart 2026 00:18, Son Güncelleme : 29 Mart 2026 00:22
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından alınan yeni karar doğrultusunda, uçaklarda powerbank kullanımına yönelik önemli kısıtlamalar 27 Mart 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Lityum batarya kaynaklı riskleri azaltmayı amaçlayan düzenleme, tüm uluslararası uçuşlarda geçerli olacak şekilde hayata geçirildi.

Uçaklarda powerbank kullanımı yasaklandı

Yeni düzenlemeye göre yolcular, uçuş sırasında powerbank kullanamayacak. Elektronik cihazların powerbank ile şarj edilmesi de tamamen yasak kapsamına alındı.

Bu karar, özellikle uçuş güvenliğini tehdit edebilecek lityum batarya kaynaklı yangın ve patlama risklerini önlemeyi hedefliyor.

Yolculara en fazla 2 powerbank hakkı

ICAO tarafından açıklanan kurallar kapsamında, her yolcu en fazla iki adet powerbank taşıyabilecek.

Ayrıca powerbank'lerin yalnızca kabin bagajında (el bagajı) taşınmasına izin verilecek. Uçağın kargo bölümüne verilen valizlerde powerbank bulundurulması ise kesin olarak yasaklandı.

Kabin içinde erişilebilir yerde tutulacak

Yeni uygulamaya göre taşınabilir şarj cihazlarının kabin içinde erişilebilir bir noktada bulunması zorunlu olacak.

Yolcuların powerbank'leri koltuk cebinde, üzerlerinde ya da ön koltuk altındaki el bagajında bulundurmaları gerekecek.

Mürettebat için istisna uygulanacak

Düzenleme kapsamında uçuş ekibi, operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda powerbank taşımaya ve kullanmaya devam edebilecek. Bu durum yolcular için getirilen kısıtlamaların dışında tutuldu.

Amaç: Havacılık güvenliğini artırmak

Söz konusu düzenleme, ICAO'nun "Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması Teknik Talimatları (Doc 9284)" kapsamında yapılan güncellemelerle yürürlüğe girdi.

Kararın, ICAO'nun ilgili kurulları tarafından değerlendirilip onaylandığı ve 193 üye ülkeye resmi olarak bildirileceği açıklandı.

ICAO yetkilileri, alınan kararların yolcu kaynaklı batarya risklerini azaltarak uluslararası havacılık güvenliğini daha da güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

