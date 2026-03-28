Bahçeli: İzzet Bey'in istifası küskünlük nedeniyle değil

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Milliyetçi Hareket Partisi Türk siyasi hayatında kurumsal olarak bir hizmeti daha başlatmış idi. Bu hizmetin adı Milliyetçi Hareket Partisi Siyaset ve Liderlik Okulu olarak isimlendirilmiştir. 23. Dönem bugün idrak edilmektedir. Çok sayıda insanımız burayı tercih etmek suretiyle çalışmalara katılmışlardır. 700-800'e yakın bir mezuniyeti olmuştur. Şimdi de hem Erol Güngör hem Mehmet Eröz sınıflarında 20'şer arkadaşımız bu dönem için burayı tercih ettiklerinden dolayı bugünden itibaren de derslerine başlamış olacaklardır.

Çok muhterem bilim insanları burada öğrenci arkadaşlarımızla birlikte dünya ve Türkiye üzerinde genel değerlendirmeler ve gelişmeler üzerinde tartışma yapacaklardır ve yıl sonu itibariyle de yapılacak olan bir değerlendirme ile de 23. Dönem sertifikasını hak etmiş olacaklardır. O sebepten dolayı bugün bizim için önemli bir gündür. Yeni bir müessesenin yeni bir faaliyetiyle hizmet sunan ve Türk siyasetine de örnek, öncü ve önderlik yapan bir kurum olarak hizmetlerini devam ettireceklerdir.

"Türkiye, bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Bugüne kadarki uygulanmış olduğu değerlendirmeler ışığında, çevre ülkeler dahil olmak üzere, dünyada ülkeler arası çatışmaya fırsat vermeyecek bir barış ortamını, huzur ortamının gerçekleşmesi için de çaba sarf ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bugünkü siyasi iktidar başta Dışişleri Bakanı da üstün bir gayret göstermek suretiyle barışın sağlanması, silahların susması ve huzura kavuşulması açısından önemli temaslarda bulunuyorlar. Şu ana kadar yapmış oldukları değerlendirmeler ışığında Allah'a çok şükür çevrede önemli şiddet olayları büyük çatışmalar olmakla beraber şu an için Türkiye'yi bir birlik ve beraberlik içerisinde savaşın dışında tutan bir anlayışla muhafaza etmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhur İttifakı kapsamı içerisinde bugünkü değerli yönetime ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza başarılar diliyorum.

Temennimiz ise en kısa zamanda silahların susmasıdır ve bu silahları sustururken de süper güç olarak kendilerini nitelendirilmiş fakat iradeleri dışında her ülkenin milli iradesiyle çelişecek tarzda rejim değişikliklerine heves eden insanları hattı zatında insanlığa, demokrasiye ve ülkelerin varlığına saygı duymaya da davet ediyorum. Onun için her şeyden evvel bir rejim değişikliği olacaksa geçmiş defalarda da ifade ettiğim gibi bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalı. İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı, bölgeye ve dünyaya tekrardan bir huzura kavuşması için gayret göstermelerini istiyoruz. Bunun da en büyük sorumlusu bugünkü şartlar içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'ne düşmektedir.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü yönetimi çok konuşuyor. Çok tartışıyor. Çok farklı şeyler söylüyor. Bu farklılıkları da Türk medyası sanki her gün yarın bir şeyler olacakmış gibi topluma takdime gayret gösteriyor. Bu da toplumun barışa olan güvenini sarsacak bir hataya düşmesine sebebiyet veriyor. Onun için siz değerli medya mensubu arkadaşlarımız başta olmak üzere medyanın yöneticilerine gerçekler üzerinde tartışmayı yaparak, toplumu en iyi şekilde aydınlatma görevini üstlenmeleri yoksa bir devletin başkanının her gün ne yaptığını tekraren ifade edecek tarzda bir hataya düşülmemesini de temenni ediyorum.

"Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir"

Genel başkan yardımcımız Sayın İzzet Ünter Bey, Genel Başkan yardımcılığı görevinden ayrılmışlardır. Kendisinin partimize çok büyük değerli çalışmaları olmuştur, katkıları olmuştur. Fakat Sayın İzzet Bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmalarına ağırlık vermek için bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için bir müsaade istemişlerdir. O çalışmaları yürütür. İnşallah memleketimizde yine büyük hizmetleri dokunan bir şahsiyet olarak varlığını devam ettirir.

Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Farklı partilerde görülen olaylara benzer bir yapı değildir. Bir arkadaşımızın hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken kendi anlayışı çerçevesinde yapmış olduğu bir iş bölümünün sonucudur. Onun için kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde de Genel Başkan Yardımcısı olarak değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek ve böylelikle de hizmet süreci devam edecektir. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kırılma, kırgınlık, öfke, intikam gibi kavramlar, bize göre çok yabancıdır. Onun için her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır. Öyle olacağı inancındayım.