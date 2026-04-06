Bakanlık şikayet etti: Ünlü oyuncu savcılıkta ifade verdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Ergen, öğle saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi.

Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık bir saat ifade veren Ergen, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Ergen, adliyeden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bir annenin çağrısı üzerine sosyal medyada paylaşım yaptığını dile getirdi.

Annenin daveti üzerine ramazan ayında evine gittiğini, anne ile çocuğunun hayatını kaybettiğini, bu konuda ifade verdiğini, yaşadıklarını ve gördüklerini detaylı olarak savcıya anlattığını, çocuklar ve kadınlarla ilgili duyarlılığının bitmeyeceğini söyledi.

Ne olmuştu?

Sanatçı Gülben Ergen; Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Ergen, soruşturma kapsamında polis ekiplerinin evine geldiğini söylemişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Ergen'i 6 Nisan'da ifadeye çağırmıştı.