Batman'da heyelan: Üniversitenin yolu ulaşıma kapandı
Batman'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolda heyelan meydana geldi. Yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, trafik jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2026 19:22, Son Güncelleme : 06 Nisan 2026 19:22
Akşam saatlerinde Kardelen Mahallesi Üniversite Bulvarı üzerinde aşırı yağışların etkisiyle tepeden kopan kaya ve toprak parçaları, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü'ne giden yolun bir şeridini kapattı. Heyelan sonrası ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.