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Bekar Olmak Neden Ayıp Görülüyor?

Günümüz dünyasında ilişki tanımı oldukça değişti.

  1. BEKARLARA NEDEN ACIYORLAR? <br> Bekar olmak, bir ilişki içinde olmak kadar doğal bir durumdur. Ancak bekarlara devamlı yakında birini bulacakları söylenip duruyor. Peki bu acıma neden kaynaklanıyor? Birinin neden hala bekar olduğunu sormak ve yakında birini bulacaklarını söylemek, ilk etapta çok düşünceli bir hareket gibi görünebilir. Ancak arkadaşınızın iyiliğini düşünerek kullandığınız ifadeler, ?single shaming? (bekar aşağılama) örneğine dönüşebilir.

    BEKARLARA NEDEN ACIYORLAR?
    Bekar olmak, bir ilişki içinde olmak kadar doğal bir durumdur. Ancak bekarlara devamlı yakında birini bulacakları söylenip duruyor. Peki bu acıma neden kaynaklanıyor? Birinin neden hala bekar olduğunu sormak ve yakında birini bulacaklarını söylemek, ilk etapta çok düşünceli bir hareket gibi görünebilir. Ancak arkadaşınızın iyiliğini düşünerek kullandığınız ifadeler, ?single shaming? (bekar aşağılama) örneğine dönüşebilir.

  2. ?Bekar aşağılama? partneri olmayan insanlar hakkındaki olumsuz önyargılardan kaynaklanır. O kişinin sırf bekar olduğu için üzgün ve yalnız olduğu ve bekarların hepsinin aktif olarak birini aradığına ancak henüz bir eşleşme bulamadıklarına inanılıyor. Bir başka teori ise bu kişilerde yalnız kalmalarına neden olan yanlış bir şeyler olmalı algısı.

    ?Bekar aşağılama? partneri olmayan insanlar hakkındaki olumsuz önyargılardan kaynaklanır. O kişinin sırf bekar olduğu için üzgün ve yalnız olduğu ve bekarların hepsinin aktif olarak birini aradığına ancak henüz bir eşleşme bulamadıklarına inanılıyor. Bir başka teori ise bu kişilerde yalnız kalmalarına neden olan yanlış bir şeyler olmalı algısı.

  3. TOPLUMSAL YARGILAR <br> Bu tür klişeler, toplumsal normlardan kaynaklanıyor. Mutlu bir hayat için 2-3 çocuk, bir köpek, ev ve araba yeterli gibi görünüyor. Bu ?mutlu hayat? tablosu yavaş yavaş etkisini yitirse de yapılan son araştırmalar bekarları ayıplamanın hala devam ettiğini göstiryor. BBC Worklife?ın araştırmasına göre, çöpçatan sayfası Match tarafından yapılan bir anketten elde edilen veriler, İngiltere?deki 1000 bekardan yüzde 52?sinin özellikle pandeminin başlangıcından beri ?bekar aşağılama?dan muzdarip olduğunu gösteriyor.

    TOPLUMSAL YARGILAR
    Bu tür klişeler, toplumsal normlardan kaynaklanıyor. Mutlu bir hayat için 2-3 çocuk, bir köpek, ev ve araba yeterli gibi görünüyor. Bu ?mutlu hayat? tablosu yavaş yavaş etkisini yitirse de yapılan son araştırmalar bekarları ayıplamanın hala devam ettiğini göstiryor. BBC Worklife?ın araştırmasına göre, çöpçatan sayfası Match tarafından yapılan bir anketten elde edilen veriler, İngiltere?deki 1000 bekardan yüzde 52?sinin özellikle pandeminin başlangıcından beri ?bekar aşağılama?dan muzdarip olduğunu gösteriyor.

  4. BEKARLIK ESKİDEN GEÇİCİYDİ <br> Grubun yüzde 59?su ilişki durumlarından memnun olduklarını söylemelerine rağmen, yine de rahatsız edici bekarlık sorularının hedefi olmaya devam ediyorlar. Bekarlara karşı bu önyargılar yalnızca alçaltıcı değil, aynı zamanda birçok ülkede modası geçmiş durumda. Singled Out: How Singles are Stereotyped, Stigmatized, Ignored, and Still Live Happily Ever After adlı kitabın yazarı Bella DePaulo, ?Bekarlık, bir zamanlar insanların evlenene kadar zaman ayırdıkları bir geçiş dönemi olarak kabul edilirdi? diyor. Ancak şimdiler de Amerikalıların çoğu hayatının büyük bir kısmını bekar olarak geçiriyor.

    BEKARLIK ESKİDEN GEÇİCİYDİ
    Grubun yüzde 59?su ilişki durumlarından memnun olduklarını söylemelerine rağmen, yine de rahatsız edici bekarlık sorularının hedefi olmaya devam ediyorlar. Bekarlara karşı bu önyargılar yalnızca alçaltıcı değil, aynı zamanda birçok ülkede modası geçmiş durumda. Singled Out: How Singles are Stereotyped, Stigmatized, Ignored, and Still Live Happily Ever After adlı kitabın yazarı Bella DePaulo, ?Bekarlık, bir zamanlar insanların evlenene kadar zaman ayırdıkları bir geçiş dönemi olarak kabul edilirdi? diyor. Ancak şimdiler de Amerikalıların çoğu hayatının büyük bir kısmını bekar olarak geçiriyor.

  5. 1970 yılında, ABD'deki hanelerinin yüzde 40'ının evli çiftler ve çocuklarından oluştuğu, yüzde 17'sinin ise bekar olarak yalnız yaşadığı biliniyor. 2012 itibariyle, ABD'deki hanelerin yüzde 27'si bekarlardan oluşuyor. Ancak bu değişen istatistiklere rağmen, romantik ilişkiler içinde olmayan kişilere yöneltilen sorular ve aşağılama etkisini devam ettiriyor.

    1970 yılında, ABD'deki hanelerinin yüzde 40'ının evli çiftler ve çocuklarından oluştuğu, yüzde 17'sinin ise bekar olarak yalnız yaşadığı biliniyor. 2012 itibariyle, ABD'deki hanelerin yüzde 27'si bekarlardan oluşuyor. Ancak bu değişen istatistiklere rağmen, romantik ilişkiler içinde olmayan kişilere yöneltilen sorular ve aşağılama etkisini devam ettiriyor.

  6. "İNSANLAR YALNIZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYOR" <br> New York City merkezli psikoterapist Allison Abrams'a göre, ?bekar aşağılama? birini partner olmadığı ve toplumun belirli bir yaşta evlenme beklentilerine uymadığı için olumsuz olarak yargılamak anlamına geliyor. Aşağılayıcı tonda konuşan bu insanlar, bekarlara sosyal yaşamda da farklı davranıyor. Flört uygulaması Happn'da flört uzmanı olan İpek Küçük, ?Bekar olduğunuzda insanlar sizin sıkıldığınızı ve yalnız olduğunuzu düşünmeye meyilli? diye ekliyor.

    "İNSANLAR YALNIZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYOR"
    New York City merkezli psikoterapist Allison Abrams'a göre, ?bekar aşağılama? birini partner olmadığı ve toplumun belirli bir yaşta evlenme beklentilerine uymadığı için olumsuz olarak yargılamak anlamına geliyor. Aşağılayıcı tonda konuşan bu insanlar, bekarlara sosyal yaşamda da farklı davranıyor. Flört uygulaması Happn'da flört uzmanı olan İpek Küçük, ?Bekar olduğunuzda insanlar sizin sıkıldığınızı ve yalnız olduğunuzu düşünmeye meyilli? diye ekliyor.

  7. BEKARLARA EN ÇOK BUNLAR DENİLİYOR <br> Match'in paylaştığı çalışmada, bekarların yüzde 35?inin en çok duyduğu ifade "Yakında birini bulacaksın" oldu. Yüzde 29?luk bir kısım ?Çok yalnız olmalısın? ifadesini duyarken, yüzde 38'i ilişki durumlarına genel olarak acındığını bildirdi.

    BEKARLARA EN ÇOK BUNLAR DENİLİYOR
    Match'in paylaştığı çalışmada, bekarların yüzde 35?inin en çok duyduğu ifade "Yakında birini bulacaksın" oldu. Yüzde 29?luk bir kısım ?Çok yalnız olmalısın? ifadesini duyarken, yüzde 38'i ilişki durumlarına genel olarak acındığını bildirdi.