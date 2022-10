Bekar Olmak Neden Ayıp Görülüyor?

BEKARLIK ESKİDEN GEÇİCİYDİ

Grubun yüzde 59?su ilişki durumlarından memnun olduklarını söylemelerine rağmen, yine de rahatsız edici bekarlık sorularının hedefi olmaya devam ediyorlar. Bekarlara karşı bu önyargılar yalnızca alçaltıcı değil, aynı zamanda birçok ülkede modası geçmiş durumda. Singled Out: How Singles are Stereotyped, Stigmatized, Ignored, and Still Live Happily Ever After adlı kitabın yazarı Bella DePaulo, ?Bekarlık, bir zamanlar insanların evlenene kadar zaman ayırdıkları bir geçiş dönemi olarak kabul edilirdi? diyor. Ancak şimdiler de Amerikalıların çoğu hayatının büyük bir kısmını bekar olarak geçiriyor.