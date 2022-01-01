Bekar Olmak Neden Ayıp Görülüyor?

?Bekar aşağılama? partneri olmayan insanlar hakkındaki olumsuz önyargılardan kaynaklanır. O kişinin sırf bekar olduğu için üzgün ve yalnız olduğu ve bekarların hepsinin aktif olarak birini aradığına ancak henüz bir eşleşme bulamadıklarına inanılıyor. Bir başka teori ise bu kişilerde yalnız kalmalarına neden olan yanlış bir şeyler olmalı algısı.