Çay içmenin sağlığa 11 etkisi

-5. Antibakteriyel Siyah çayın bir diğer faydası da anti-bakteriyel özelliklere sahip olmasıdır. Bu özellikler, bazı durumlarda siyah çayın belirli bakteri türlerinin büyümesini öldürebileceği veya büyümesini yavaşlatabileceği anlamına gelir. Bakteriler, sivilce ve deri döküntüleri gibi küçük sorunlardan menenjit gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumlara kadar bir dizi hastalığa neden olabilir. Spesifik olarak, siyah çay koruyucu bir etki sergiler ve insanlarda yaygın bakteriyel enfeksiyonlar olan M. luteus ve B. Cereus'un büyümesini engeller. Buna rağmen siyah çay özleri, salmonella, E. coli ve Staphylococcus aureus gibi diğer bakterilere karşı minimum koruyucu etkiye sahiptir. Kısaca siyah çayın antimikrobiyal aktiviteleri vardır ve bazı bakterilerin büyümesini engelleyebilir.