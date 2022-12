Çay içmenin sağlığa 11 etkisi

Bazı polifenoller in vitro (test tüpü) faydalar gösterirken in vivo (canlı bir organizma içinde) göstermezler. Ancak çalışmalar, siyah çay polifenollerinin hem in vitro hem de in vivo faydalarını göstermektedir. Örneğin araştırmalar, çay polifenollerinin kanserojen maruziyetinden kaynaklanan oksitlenmiş DNA artışlarını önlemeye yardımcı olduğunu gösteriyor. Ek olarak, bu polifenollerin kan antioksidan seviyelerini artırdığı ve kronik hastalık riskini azalttığı görülmektedir.