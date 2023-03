Sofralardan Sucuk Eksik Etmeyenlere Kötü Haber!

"ET YERİNE OT TÜKETİLDİĞİNİN FARKINDA OLUN" Soya unu, tuz, tatlandırıcıyla sucuğa et tadı verildiğini ifade eden Orhan, "Siz soya ununa tuz, tatlandırıcı kattığınızda et yediğinizi sanıyorsunuz. Bunun yakalanması çok zor. Ciddi bir laboratuvarla kimyasal muayenenin yapılması gerek. Türkiye'de bu laboratuvarların sayısı sınırlı. Denetimde üründeki protein oranına bakılıyor. Yüzde 22 protein varsa tamam ama o proteinin bitkisel mi hayvansal mı olduğuna bakılmıyor. Buradan şunu söylemek istiyorum; et yerine ot tüketildiğinin farkında olun." dedi.