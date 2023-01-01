Sofralardan Sucuk Eksik Etmeyenlere Kötü Haber!

"HAYVANSAL HÜCRE HİÇ YOK" Yaptıkları incelemede toplanan bazı sucuklarda hayvansal hücreye hiç rastlamadıklarına işaret eden Orhan, bunun nedenini fiyat artışına bağlayarak şöyle konuştu: "Kullandığımız hayvansal gıdalar pahalı olduğu için bunların yerine bitkisel proteinler kullanılıyor. Bu proteinler diğer sanayi tuzlarıyla kamufle ediliyor. Daha da kötüsü içerisine birçok 'hadise' katılabiliyor. Özellikle entegre üretim tesislerinde hileler çok daha gelişmiş durumda. Bunları yakalamamız çok daha zor oluyor. Çok daha profesyonelce yapıldığı için basit laboratuvarda bu hileleri yakalamamız mümkün olmayabiliyor"