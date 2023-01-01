Sofralardan Sucuk Eksik Etmeyenlere Kötü Haber!
İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan marketlerden toplanan sucuklar üzerinde yapılan incelemeler, korkunç bir sonucu gözler önüne serdi.
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İstanbul'un 39 ilçesinde yer alan marketlerden toplanan sucuklar üzerinde yapılan incelemeler, korkunç bir sonucu gözler önüne serdi. İncelemeyi yürüten Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği Başkan Yardımcısı Bahadır Orhan "Sucukların harçlarında hiç hayvan hücresine rastlanılmadı. Vatandaş etiketi iyi incelemeden hiçbir ürünü almamalı. Kendi denetimini yapmalı" uyarısında bulundu.
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Gıda Laboratuvarları ve Gıda Denetçileri Derneği?nin (GLADER) İstanbul genelinde yürüttüğü inceleme sonucunda neredeyse her kahvaltı sofrasını şenlendiren "sucuk" konusunda hileye başvurulduğunu ortaya çıkardı.
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GLADER Başkan Yardımcısı Selman Bahadır Orhan, konu hakkında "Et yerine ot yiyoruz. Maalesef bazı sucuklarda bu tür hilelere şahit olduk. Çok daha profesyonelce yapıldığı için basit laboratuvar analizlerinde bu hileleri yakalamamız mümkün olmuyor. Denetçiler, hayvansal hücre kullanılmadan yalnızca ot ile üretilmiş hileli sucukları tespit etti" değerlendirmesinde bulundu.
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"HAYVANSAL HÜCRE HİÇ YOK" Yaptıkları incelemede toplanan bazı sucuklarda hayvansal hücreye hiç rastlamadıklarına işaret eden Orhan, bunun nedenini fiyat artışına bağlayarak şöyle konuştu: "Kullandığımız hayvansal gıdalar pahalı olduğu için bunların yerine bitkisel proteinler kullanılıyor. Bu proteinler diğer sanayi tuzlarıyla kamufle ediliyor. Daha da kötüsü içerisine birçok 'hadise' katılabiliyor. Özellikle entegre üretim tesislerinde hileler çok daha gelişmiş durumda. Bunları yakalamamız çok daha zor oluyor. Çok daha profesyonelce yapıldığı için basit laboratuvarda bu hileleri yakalamamız mümkün olmayabiliyor"
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"ET YERİNE OT TÜKETİLDİĞİNİN FARKINDA OLUN" Soya unu, tuz, tatlandırıcıyla sucuğa et tadı verildiğini ifade eden Orhan, "Siz soya ununa tuz, tatlandırıcı kattığınızda et yediğinizi sanıyorsunuz. Bunun yakalanması çok zor. Ciddi bir laboratuvarla kimyasal muayenenin yapılması gerek. Türkiye'de bu laboratuvarların sayısı sınırlı. Denetimde üründeki protein oranına bakılıyor. Yüzde 22 protein varsa tamam ama o proteinin bitkisel mi hayvansal mı olduğuna bakılmıyor. Buradan şunu söylemek istiyorum; et yerine ot tüketildiğinin farkında olun." dedi.
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"FİYAT UCUZSA ETİKETİ İYİ BİR ŞEKİLDE İNCELEMEKTE FAYDA VAR" İstanbul?un 39 ilçesindeki marketlerden toplanan sucuklar laboratuvarda incelendiğine ciddi bir içerik sıkıntısı tespit edildiğini vurgulayan Orhan, "Sucuğun üzerindeki etiketin mutlaka okunması gerekiyor. Ramazan ayı geldi, ister istemez insanlar kuvvetli ve daha kaliteli beslenmek istiyor. Hayvansal gıdalar tercih ediliyor. Bu noktada vatandaşımızı uyarmak gerek. Özellikle sucuk hileye çok açık bir gıda ürünü. Üzerindeki etiketlerin çok iyi okunması gerekiyor.
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Kendi denetimlerini kendileri yapıyor olmalılar. Son kullanma tarihine bakılmalı. Etiket tebliğine göre içinde neler olduğu paketin üzerindeki etikette yazmak zorunda. Hele hele de fiyat ucuzsa, etiketi iyi incelemekte fayda var." diyerek sözlerini tamamladı.