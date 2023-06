Valorant'a Yeni Güncelleme: 6.11 Yaması'nda Öne Çıkanlar

GİDERİLEN HATALAR Ajanlar: Killjoy'un yeteneklerinin devre dışı kaldıktan sonra tekrar aktifleşirken gizli hale geçmemelerine neden olan hata giderildi. Gizli Adım (C) yeteneğinin Omen ışınlanmadan hemen önce sindirildiğinde iptal olmamasına neden olan hata giderildi. Sage'in Bariyer Küresi'ni (C) 90 derece döndürdükten sonra 0,8 saniyeliğine duvarı yerleştirememesine neden olan hata giderildi. Artık Sage duvarını 90 derece döndürür döndürmez yerleştirebiliyor. Oynanış Sistemleri: Poligon'da yetenek arayüzünün ajan değiştirme arayüzüyle üst üste gelmesine neden olan hata giderildi. Tek mermide birden fazla skor alındığı durumlarda skor akışında sıranın bozulmasına neden olan hata giderildi. Sosyal: Grubunuzun arkadaş listenizde bazen yanlış kısımda görünmesine neden olan hata giderildi. Artık grubunuz her zaman çevrimiçi kısmında görünecek. Satın alma ekranı açıkken bas-konuş özelliğinin çalışmamasına neden olan hata giderildi. Artık alışveriş yaparken de konuşabilirsiniz.