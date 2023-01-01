Valorant'a Yeni Güncelleme: 6.11 Yaması'nda Öne Çıkanlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür telefonu
Babalar Günü'ne Özel İlk Ay Bizden!
Babalar Günü'ne Özel İlk Ay Bizden!
Sponsorlu İçerik
'Beni tanıyan bilir, bir söz verdimse tutarım ve tutacağım'
'Beni tanıyan bilir, bir söz verdimse tutarım ve tutacağım'
'Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak'
'Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamak'
TBMM'de meclis başkanı seçimi sonuçlandı
TBMM'de meclis başkanı seçimi sonuçlandı
Altının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 475 bin liraya yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu: 9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik
İBB Başkanı İmamoğlu: 9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik
Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Edirne'de 4.7 büyüklüğünde deprem
Reuters: TL serbest bırakıldı, rezerv kayıpları durdu
Reuters: TL serbest bırakıldı, rezerv kayıpları durdu
'Depremzedelere faturalar toplu gönderiliyor' iddiasına yalanlama
'Depremzedelere faturalar toplu gönderiliyor' iddiasına yalanlama
Asgari ücrete ara zam yolda
Asgari ücrete ara zam yolda
Türkiye'nin risk primi CDS, son 20 ayın en düşük seviyesinde
Türkiye'nin risk primi CDS, son 20 ayın en düşük seviyesinde
91 nüfuslu köyden 1 numaralı koltuğa
91 nüfuslu köyden 1 numaralı koltuğa
Ev sahipleri ve kiracılar arasında tahliye davaları artıyor
Ev sahipleri ve kiracılar arasında tahliye davaları artıyor
Bakan Koca'dan SMA açıklaması: İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz
Bakan Koca'dan SMA açıklaması: İstanbul'da yeni bir hastane kuruyoruz
Asgari ücret, TİM Başkanı'nın istediği seviyeye düştü
Asgari ücret, TİM Başkanı'nın istediği seviyeye düştü
Dolar 23 TL'yi geçti, avro 24,60 TL'yi gördü
Dolar 23 TL'yi geçti, avro 24,60 TL'yi gördü
Altın tüm zamanların zirvesini yeniledi: Gramı 1443 TL
Altın tüm zamanların zirvesini yeniledi: Gramı 1443 TL
Halde 'korsan' var! Fiyatları böyle manipüle ediyorlar
Halde 'korsan' var! Fiyatları böyle manipüle ediyorlar
Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
Kabine sonrası maaş zammı mesaisi
Sandık sonucu Yunan'a geri adım attırdı: Yunanistan bu defa FETÖ'yü itti
Sandık sonucu Yunan'a geri adım attırdı: Yunanistan bu defa FETÖ'yü itti
Kabineden sonra sıra bürokraside
Kabineden sonra sıra bürokraside
Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak? Erdoğan'dan açıklama
Emekli maaşı ve ikramiyesi ne zaman yatacak? Erdoğan'dan açıklama
CHP'de kurultay takvimi belli oldu
CHP'de kurultay takvimi belli oldu
Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor
Fahiş kira artışına hapis cezası geliyor
Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor
Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor
Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte aday gösterilen vekiller
Meclis Başkanlığı seçimi ne zaman yapılacak? İşte aday gösterilen vekiller
Gün sonunda döviz ne durumda?
Gün sonunda döviz ne durumda?
MİT Başkanlığında devir teslim: İbrahim Kalın görevi devraldı
MİT Başkanlığında devir teslim: İbrahim Kalın görevi devraldı
Azmettiler başardılar: Depremzede öğrenciler LGS'den tam puan bekliyor
Azmettiler başardılar: Depremzede öğrenciler LGS'den tam puan bekliyor

Valorant'a Yeni Güncelleme: 6.11 Yaması'nda Öne Çıkanlar

Valorant yeni güncellemesiyle beraber oyundaki birçok hatayı değiştirdi. Ajanlar, haritalar ve silahlara kadar yapılan düzenlemelere birlikte göz atalım.

  1. Ülkemizde oyuncular tarafından rağbet gören Valorant, yeni bir güncelleme ile karşımızda.

    Ülkemizde oyuncular tarafından rağbet gören Valorant, yeni bir güncelleme ile karşımızda.

  2. AJAN GÜNCELLEMELERİ BREACH: Zelzele (X) Uyarı görselleri ultinin etki alanını daha net belirtecek şekilde güncellendi. Böylece ultiden etkilenip etkilenmeyeceğinizi daha kolay anlayabileceksiniz. CHAMBER: Chamber'ın 5.12 Yaması'ndaki değişikliklerden sonra seçilme oranı genel olarak epey düştüğü belirtilirken, o dönemde Chamber'ın etki alanını hatırı sayılır derecede daraltıldığı ifade edildi. Chamber'ın haritada gezinme kabiliyetini biraz daha arttırmak ve kendisine dizilimlerinde daha fazla esneklik sağlamak için menzili artırıldı. Randevu (E) Işınlanma sonrası silah kuşanma gecikmesi kaldırıldı: 0,7 sn. >>> 0 sn. Kartvizit (C) Devre dışı kalma menzili arttı: 4000 > 5000 Tuzağın kurulma hızı azaldı: 4 sn. > 2 sn. Keskin Tarz (X) Atış hızı %15 arttı. VIPER: Yakıt Yenilenmesi Saniye başına yakıt yenilenmesi azaldı: %5 > %3,3 Yakıt tükendikten sonra maksimum yakıt seviyesine ulaşma süresi: 20 sn. > 30 sn.

    AJAN GÜNCELLEMELERİ BREACH: Zelzele (X) Uyarı görselleri ultinin etki alanını daha net belirtecek şekilde güncellendi. Böylece ultiden etkilenip etkilenmeyeceğinizi daha kolay anlayabileceksiniz. CHAMBER: Chamber'ın 5.12 Yaması'ndaki değişikliklerden sonra seçilme oranı genel olarak epey düştüğü belirtilirken, o dönemde Chamber'ın etki alanını hatırı sayılır derecede daraltıldığı ifade edildi. Chamber'ın haritada gezinme kabiliyetini biraz daha arttırmak ve kendisine dizilimlerinde daha fazla esneklik sağlamak için menzili artırıldı. Randevu (E) Işınlanma sonrası silah kuşanma gecikmesi kaldırıldı: 0,7 sn. >>> 0 sn. Kartvizit (C) Devre dışı kalma menzili arttı: 4000 > 5000 Tuzağın kurulma hızı azaldı: 4 sn. > 2 sn. Keskin Tarz (X) Atış hızı %15 arttı. VIPER: Yakıt Yenilenmesi Saniye başına yakıt yenilenmesi azaldı: %5 > %3,3 Yakıt tükendikten sonra maksimum yakıt seviyesine ulaşma süresi: 20 sn. > 30 sn.

  3. HARİTA GÜNCELLEMELERİ: PEARL Pearl'ün B Bölgesi'nde saldıranların Spike yerleştirdikten sonra tercihlerinin epey fazla olması bu bölgeyi savunabilmeyi zorlaştırıyordu. Bu durum göz önüne alınarak haritada ufak bir değişikliğe gidildi. B Rampa'daki ekran güncellendi ve hücre kaldırıldı. B Rampa'daki ekran taktiksel açıdan çok çeşitli imkânlar sunduğu için bölgeyi geri almaya çalışanlara epey sorun çıkarıyordu. Ekran kısaltıldı ve rampa yerine kutu eklendi. Böylece bu pozisyondaki rakiplerle baş etmek ve hareketlerini tahmin etmek daha kolay hale gelecektir. B Rampa'daki hücre kaldırıldı. Böylece Spike'ı gözetleyecek pozisyon sayısı azalmış oldu ve burada konumlanan oyuncular arkalarından dolanacak rakiplere karşı daha savunmasız hale geldi. B Ekran değiştirildi. B Salon'a yeni bir hücre eklendi. B Bölgesi'ndeki sütun genişletildi.

    HARİTA GÜNCELLEMELERİ: PEARL Pearl'ün B Bölgesi'nde saldıranların Spike yerleştirdikten sonra tercihlerinin epey fazla olması bu bölgeyi savunabilmeyi zorlaştırıyordu. Bu durum göz önüne alınarak haritada ufak bir değişikliğe gidildi. B Rampa'daki ekran güncellendi ve hücre kaldırıldı. B Rampa'daki ekran taktiksel açıdan çok çeşitli imkânlar sunduğu için bölgeyi geri almaya çalışanlara epey sorun çıkarıyordu. Ekran kısaltıldı ve rampa yerine kutu eklendi. Böylece bu pozisyondaki rakiplerle baş etmek ve hareketlerini tahmin etmek daha kolay hale gelecektir. B Rampa'daki hücre kaldırıldı. Böylece Spike'ı gözetleyecek pozisyon sayısı azalmış oldu ve burada konumlanan oyuncular arkalarından dolanacak rakiplere karşı daha savunmasız hale geldi. B Ekran değiştirildi. B Salon'a yeni bir hücre eklendi. B Bölgesi'ndeki sütun genişletildi.

  4. SİLAH GÜNCELLEMELERİ Çelik halatlarda tutunurken ateş açıldığında isabetlilik oranı azaltıldı. Shorty: Yedek cephane sayısı azaldı: 10 > 6 Bedeli arttı: 150 > 300 Yakın menzilde verdiği hasar azaldı: 12 > 11 Orta menzilde (7 metre) verdiği hasar azaldı: 8 > 6 Frenzy: Asgari mermi dağılımı arttı: 0,45 > 0,65 Mermi dağılımı eğrisi güncellendi. Mermi dağılımı artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Dikey geri tepme eğrisi güncellendi. Geri tepme artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Bu değişikliği telafi etmek adında toplam geri tepme azaltıldı. Phantom'ın yedek cephane sayısı azaldı: 90 > 60 Vandal'ın yedek cephane sayısı azaldı: 75 > 50

    SİLAH GÜNCELLEMELERİ Çelik halatlarda tutunurken ateş açıldığında isabetlilik oranı azaltıldı. Shorty: Yedek cephane sayısı azaldı: 10 > 6 Bedeli arttı: 150 > 300 Yakın menzilde verdiği hasar azaldı: 12 > 11 Orta menzilde (7 metre) verdiği hasar azaldı: 8 > 6 Frenzy: Asgari mermi dağılımı arttı: 0,45 > 0,65 Mermi dağılımı eğrisi güncellendi. Mermi dağılımı artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Dikey geri tepme eğrisi güncellendi. Geri tepme artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Bu değişikliği telafi etmek adında toplam geri tepme azaltıldı. Phantom'ın yedek cephane sayısı azaldı: 90 > 60 Vandal'ın yedek cephane sayısı azaldı: 75 > 50

  5. GİDERİLEN HATALAR Ajanlar: Killjoy'un yeteneklerinin devre dışı kaldıktan sonra tekrar aktifleşirken gizli hale geçmemelerine neden olan hata giderildi. Gizli Adım (C) yeteneğinin Omen ışınlanmadan hemen önce sindirildiğinde iptal olmamasına neden olan hata giderildi. Sage'in Bariyer Küresi'ni (C) 90 derece döndürdükten sonra 0,8 saniyeliğine duvarı yerleştirememesine neden olan hata giderildi. Artık Sage duvarını 90 derece döndürür döndürmez yerleştirebiliyor. Oynanış Sistemleri: Poligon'da yetenek arayüzünün ajan değiştirme arayüzüyle üst üste gelmesine neden olan hata giderildi. Tek mermide birden fazla skor alındığı durumlarda skor akışında sıranın bozulmasına neden olan hata giderildi. Sosyal: Grubunuzun arkadaş listenizde bazen yanlış kısımda görünmesine neden olan hata giderildi. Artık grubunuz her zaman çevrimiçi kısmında görünecek. Satın alma ekranı açıkken bas-konuş özelliğinin çalışmamasına neden olan hata giderildi. Artık alışveriş yaparken de konuşabilirsiniz.

    GİDERİLEN HATALAR Ajanlar: Killjoy'un yeteneklerinin devre dışı kaldıktan sonra tekrar aktifleşirken gizli hale geçmemelerine neden olan hata giderildi. Gizli Adım (C) yeteneğinin Omen ışınlanmadan hemen önce sindirildiğinde iptal olmamasına neden olan hata giderildi. Sage'in Bariyer Küresi'ni (C) 90 derece döndürdükten sonra 0,8 saniyeliğine duvarı yerleştirememesine neden olan hata giderildi. Artık Sage duvarını 90 derece döndürür döndürmez yerleştirebiliyor. Oynanış Sistemleri: Poligon'da yetenek arayüzünün ajan değiştirme arayüzüyle üst üste gelmesine neden olan hata giderildi. Tek mermide birden fazla skor alındığı durumlarda skor akışında sıranın bozulmasına neden olan hata giderildi. Sosyal: Grubunuzun arkadaş listenizde bazen yanlış kısımda görünmesine neden olan hata giderildi. Artık grubunuz her zaman çevrimiçi kısmında görünecek. Satın alma ekranı açıkken bas-konuş özelliğinin çalışmamasına neden olan hata giderildi. Artık alışveriş yaparken de konuşabilirsiniz.

  6. .

    .

  7. .

    .