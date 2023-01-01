Valorant'a Yeni Güncelleme: 6.11 Yaması'nda Öne Çıkanlar

HARİTA GÜNCELLEMELERİ: PEARL Pearl'ün B Bölgesi'nde saldıranların Spike yerleştirdikten sonra tercihlerinin epey fazla olması bu bölgeyi savunabilmeyi zorlaştırıyordu. Bu durum göz önüne alınarak haritada ufak bir değişikliğe gidildi. B Rampa'daki ekran güncellendi ve hücre kaldırıldı. B Rampa'daki ekran taktiksel açıdan çok çeşitli imkânlar sunduğu için bölgeyi geri almaya çalışanlara epey sorun çıkarıyordu. Ekran kısaltıldı ve rampa yerine kutu eklendi. Böylece bu pozisyondaki rakiplerle baş etmek ve hareketlerini tahmin etmek daha kolay hale gelecektir. B Rampa'daki hücre kaldırıldı. Böylece Spike'ı gözetleyecek pozisyon sayısı azalmış oldu ve burada konumlanan oyuncular arkalarından dolanacak rakiplere karşı daha savunmasız hale geldi. B Ekran değiştirildi. B Salon'a yeni bir hücre eklendi. B Bölgesi'ndeki sütun genişletildi.