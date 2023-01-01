Valorant'a Yeni Güncelleme: 6.11 Yaması'nda Öne Çıkanlar
Valorant yeni güncellemesiyle beraber oyundaki birçok hatayı değiştirdi. Ajanlar, haritalar ve silahlara kadar yapılan düzenlemelere birlikte göz atalım.
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Ülkemizde oyuncular tarafından rağbet gören Valorant, yeni bir güncelleme ile karşımızda.
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AJAN GÜNCELLEMELERİ BREACH: Zelzele (X) Uyarı görselleri ultinin etki alanını daha net belirtecek şekilde güncellendi. Böylece ultiden etkilenip etkilenmeyeceğinizi daha kolay anlayabileceksiniz. CHAMBER: Chamber'ın 5.12 Yaması'ndaki değişikliklerden sonra seçilme oranı genel olarak epey düştüğü belirtilirken, o dönemde Chamber'ın etki alanını hatırı sayılır derecede daraltıldığı ifade edildi. Chamber'ın haritada gezinme kabiliyetini biraz daha arttırmak ve kendisine dizilimlerinde daha fazla esneklik sağlamak için menzili artırıldı. Randevu (E) Işınlanma sonrası silah kuşanma gecikmesi kaldırıldı: 0,7 sn. >>> 0 sn. Kartvizit (C) Devre dışı kalma menzili arttı: 4000 > 5000 Tuzağın kurulma hızı azaldı: 4 sn. > 2 sn. Keskin Tarz (X) Atış hızı %15 arttı. VIPER: Yakıt Yenilenmesi Saniye başına yakıt yenilenmesi azaldı: %5 > %3,3 Yakıt tükendikten sonra maksimum yakıt seviyesine ulaşma süresi: 20 sn. > 30 sn.
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HARİTA GÜNCELLEMELERİ: PEARL Pearl'ün B Bölgesi'nde saldıranların Spike yerleştirdikten sonra tercihlerinin epey fazla olması bu bölgeyi savunabilmeyi zorlaştırıyordu. Bu durum göz önüne alınarak haritada ufak bir değişikliğe gidildi. B Rampa'daki ekran güncellendi ve hücre kaldırıldı. B Rampa'daki ekran taktiksel açıdan çok çeşitli imkânlar sunduğu için bölgeyi geri almaya çalışanlara epey sorun çıkarıyordu. Ekran kısaltıldı ve rampa yerine kutu eklendi. Böylece bu pozisyondaki rakiplerle baş etmek ve hareketlerini tahmin etmek daha kolay hale gelecektir. B Rampa'daki hücre kaldırıldı. Böylece Spike'ı gözetleyecek pozisyon sayısı azalmış oldu ve burada konumlanan oyuncular arkalarından dolanacak rakiplere karşı daha savunmasız hale geldi. B Ekran değiştirildi. B Salon'a yeni bir hücre eklendi. B Bölgesi'ndeki sütun genişletildi.
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SİLAH GÜNCELLEMELERİ Çelik halatlarda tutunurken ateş açıldığında isabetlilik oranı azaltıldı. Shorty: Yedek cephane sayısı azaldı: 10 > 6 Bedeli arttı: 150 > 300 Yakın menzilde verdiği hasar azaldı: 12 > 11 Orta menzilde (7 metre) verdiği hasar azaldı: 8 > 6 Frenzy: Asgari mermi dağılımı arttı: 0,45 > 0,65 Mermi dağılımı eğrisi güncellendi. Mermi dağılımı artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Dikey geri tepme eğrisi güncellendi. Geri tepme artık 6. mermi yerine 5. mermide en yüksek seviyeye çıkıyor. Bu değişikliği telafi etmek adında toplam geri tepme azaltıldı. Phantom'ın yedek cephane sayısı azaldı: 90 > 60 Vandal'ın yedek cephane sayısı azaldı: 75 > 50
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GİDERİLEN HATALAR Ajanlar: Killjoy'un yeteneklerinin devre dışı kaldıktan sonra tekrar aktifleşirken gizli hale geçmemelerine neden olan hata giderildi. Gizli Adım (C) yeteneğinin Omen ışınlanmadan hemen önce sindirildiğinde iptal olmamasına neden olan hata giderildi. Sage'in Bariyer Küresi'ni (C) 90 derece döndürdükten sonra 0,8 saniyeliğine duvarı yerleştirememesine neden olan hata giderildi. Artık Sage duvarını 90 derece döndürür döndürmez yerleştirebiliyor. Oynanış Sistemleri: Poligon'da yetenek arayüzünün ajan değiştirme arayüzüyle üst üste gelmesine neden olan hata giderildi. Tek mermide birden fazla skor alındığı durumlarda skor akışında sıranın bozulmasına neden olan hata giderildi. Sosyal: Grubunuzun arkadaş listenizde bazen yanlış kısımda görünmesine neden olan hata giderildi. Artık grubunuz her zaman çevrimiçi kısmında görünecek. Satın alma ekranı açıkken bas-konuş özelliğinin çalışmamasına neden olan hata giderildi. Artık alışveriş yaparken de konuşabilirsiniz.
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