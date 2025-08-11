Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu ile bir araya geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 16:47, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 16:49
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu görüşmelerde kamu görevlileri konfederasyonu ve yetkili sendikanın Genel Başkanı Ali Yalçın ile temsilcilerle son çalışmaları ele aldıklarını belirtti. Hizmet kollarının müzakere süreçlerinde gündeme gelen ihtiyaç ve taleplerin değerlendirildiğini, bu taleplere ilişkin çalışmaların en kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etti. Süreç boyunca uzlaşı zeminini koruyacaklarına gönülden inandığını vurguladı.

Kamu Personelinin Refahı ve Toplu Sözleşme Süreci

Bakan Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında düzenlenen Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolları tekliflerinin müzakere toplantısında yaptığı konuşmada, özlük ve sosyal haklarda iyileştirmelerin önemine dikkat çekti. Taleplerin istişare içinde dile getirildiğini, kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti. Görüşmelerin hayırlı olmasını diledi.

Toplantının Detayları

  • Bakan Işıkhan, sözleşmenin Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na gitmeden masada imzalanmasını temenni etti.
  • Koşullar doğrultusunda gerekli tasarrufun kullanılacağını vurguladı.
  • Kamu personelinin refahını artırmayı amaçladıklarını belirtti.
  • Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve kamu kurumu ile sendika temsilcileri katıldı.


