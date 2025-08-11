Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.01'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 23:06, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 23:21
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Sındırgı'da saat 22,54'te 4 büyüklüğünde, saat 20.13'te 4,5 büyüklüğünde, saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde ve saat 19.37'de ise 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.