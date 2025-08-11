Balıkesir beşik gibi! Son deprem 23.01"de 4.1 büyüklüğünde

Sındırgı'da saat 22,54'te 4 büyüklüğünde, saat 20.13'te 4,5 büyüklüğünde, saat 19.52'de 4.4 büyüklüğünde ve saat 19.37'de ise 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

