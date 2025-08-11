Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı uçuş trafiğine açıldı

Hatay, Kahramanmaraş, Bolu, Çanakkale, Manisa, Mersin ve Aydın'da çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hatay'ın Yayladağı, Kahramanmaraş'ın Göksun, Bolu'nun Mudurnu, Çanakkale merkez Kepez beldesi, Manisa Soma, Mersin Bozyazı ve Aydın'ın Germencik ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlara Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda itfaiye, orman işletme ekipleri ve hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

Bolu ve Mersin'de çalışmalar sürüyor

Mudurnu ilçesine bağlı Göncek köyü yakınlarında çıkan yangına üç helikopter, itfaiye ve arazözlerle müdahale edilirken, bölgede yaşayanlar da ekiplere destek veriyor. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Kozaağacı Yaylası Kabaağaç mevkisinde çıkan yangın ise havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Manisa'da orman yangını: 1 gözaltı

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Turgutalp Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 10 helikopter, 30 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Yangın kriz merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Özkan, saat 14.30 sıralarında çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Özkan, yangının tehlikeli bir noktada ve rüzgarın şiddetli olduğu bir zamanda çıktığını belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Özkan, "Bu yangında, nem oranı düşük, sıcaklık fazla ve yerleşim birimlerine de yakın olunca tüm tehlike unsurları bir araya geldi. İnşallah personellerimizin azmiyle ve tüm ekipmanlarımızın doğru kullanımıyla yangını bir an önce sonlandırmak istiyoruz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerin de uydu üzerinden yangın bölgesini takip ettikleri bilgisini paylaşan Özkan, itfaiye ekipleriyle de işbirliği içerisinde çalıştıklarını ve yangına karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Yangın nedeniyle Kozanlı Mahallesi'nin tahliye edildiğini belirten Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, bölgede bilgilendirme çalışmalarını yapıyorlar. Rüzgarın yönüne, risk durumuna göre diğer mahallelerle ilgili duyarlılık oluşturma noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Turgutalp hem Kozanlı hem de Darkale mahallelerimizde, arkadaşlarımız vatandaşları uyarıyor. İl kriz merkezimizde ne ihtiyaç varsa, tüm ekipmanlar buraya sevk ediliyor. Etkili bir iletişimle risk unsurlarını tespit ederek, yangının bir önce söndürülmesi için çalışıyoruz."

- Yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Özkan, yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüphelinin gözaltına alındığını, konuyla ilgili titiz çalışmanın yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Çanakkale'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Vali Toraman, Çanakkale merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini belirtti.

Çanakkale Boğazı'nda trafiğin çift yönlü açıldığını kaydeden Toraman, saat 19.30 itibariyle Çanakkale Havaalanı'nın uçuş trafiğine açıldığını bildirdi.

"Yangın riski sebebiyle tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımızdan, riski ortadan kalkanlar evlerine geri dönüyor." ifadelerini kullanan Toraman, "Diğer vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında misafir ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Vatandaşlar tahliye ediliyor

Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye ediliyor.

- Çanakkale-Ezine kara yolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Çanakkale-Ezine kara yolunun 10 ile 31'inci kilometreleri arası, yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının neden olduğu yoğun duman nedeniyle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerin, trafik güvenliğinin sağlanması için Çan-Yenice ya da Bayramiç-Ezine kara yollarını tercih etmeleri istedi.

- Evler ve araçlar yandı

Bu arada bazı binaların alevler arasında kaldığı gözlendi.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında vatandaşlar da bölgedeki ekiplere su tankerleriyle destek veriyor.

Yangında bazı araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Motosikletli vatandaşlar yangın söndürme çalışmasına katılanlara destek olmak amacıyla su, maske, ayran ve göz damlası dağıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri, Güzelyalı köyünde yanan yazlıkları kontrol ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) de yangından etkilenen bir evin bahçesindeki tavuğa su verdi.

Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi.

Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırsal Kavşut Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 8 arazöz, 3 iş makinesi, 5 pikap ve 110 kara personeli sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Arslanyazı Mahallesi Suriye sınırına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.