Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyona üç yeni isim eklendi. İYİ Parti'den boş kalan 3 üyenin yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti'den isim istendi. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat komisyonun yeni üyeleri oldu.