Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Son deprem 19.37'de
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır. 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, 199 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 18:35, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 19:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Kentsel dönüşüm seferberliği için el ele vermeliyiz'

Dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilyorum, hastanede tedavileri süren 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Balıkesir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındadır, her türlü destek verilecek. Muhalefeti, belediyesi ve kent sakinleri ile el ele vererek kentsel dönüşüm seferberliği yürütmemiz şart.

"TBMM'deki komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz"

Terörsüz Türkiye hedefimize muhakkak ulaşarak göstereceğiz. Geçen hafta anlamlı bir adım daha atıldı. Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik Komisyonu son derece kıymetliydi. Komisyonun ilk 2 toplantısında kararların oy birliğiyle alınması Terörsüz Türkiye için umut vericiydi. 86 milyonun bekasını, güvenliğini ilgilendiren meselenin çözümünde herkesin desteğini önemsiyoruz. Hep birlikte akan kanı durduralım, gözyaşını dindirelim istiyoruz. TBMM'deki komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz.

Dün Cumhurbaşkanı olarak millete hizmet yolunda 11. yılımızı alnımız ak şekilde tamamladık. Ülkemiz neresinde yaşarsa yaşasın hizmetlerimizden ifade etmiş Allah razı olsun duası en büyük şereftir, bahtiyarlıktır.

"İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize vahşeti karşısında en net tepki veren ülke Türkiye"

Gazze'ye umut ışığı olabilmek için tüm diplomatik çabaları seferber etmiş durumdayız. Terör devleti İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize vahşeti karşısında en net tepki veren ülke Türkiye'dir. Milletimiz de Gazze halkını asla yalnız bırakmıyor. Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak için gerekeni yapıyoruz.

Turizmde rekor, enflasyonda düşüş

Turizmde bu yılın ilk 6 ayında 25,8 milyar dolarla tüm zamanların gelir rekoru kırıldı. Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Ancak halen arzu ettiğimiz seviyede değil. Sanayi üretimimiz de iyi gidiyor. Artık daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanabilecek.

"Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamaz"

Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacaktır. Ülkemizin çeşitli ayak oyunlarıyla denklemlere iletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu zorlu yolculukta sadece dışardaki düşmanlarımız dikilmiyor, içerdeki uzantılarıyla da mücadele ediyoruz.

"Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı"

Son haftalarda yaşanan tartışmalar çarpık muhalefet olayı olduğu ortaya çıkmıştır. LGS üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştılar, iddialarının hepsinin yalan olduğu ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler. Manavgat'taki rüşvet skandalını kapatmak için kumpaslara başvurdular. Hedef sadece hükümetimiz değil, çocuklarımızdı, devletimizdi, hizmetlerimizdi.

Ellerine almışlar bir iftihar fırçası önlerine geleni kara çalıyorlar. Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır. 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, 199 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız. Ekmeğinizi yediğiniz devletinize karşı asgari de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

Son dönemde sanal bahis, kumar bağımlılığı da ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bu illetin giderek yaygınlaşmasına sebep oluyor. Suç örgütlerinin de buralardan nemalandığını görüyoruz. Daha fazla can yanmadan devlet olarak bu illetin önünü kesmemiz gerekiyor.

