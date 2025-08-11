Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması

'Kentsel dönüşüm seferberliği için el ele vermeliyiz'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Dün akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, hayatını kaybeden bir vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilyorum, hastanede tedavileri süren 6 kardeşimize acil şifalar diliyorum. Balıkesir'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Devletimizin tüm kurumları depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanındadır, her türlü destek verilecek. Muhalefeti, belediyesi ve kent sakinleri ile el ele vererek kentsel dönüşüm seferberliği yürütmemiz şart.

"TBMM'deki komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz"



Terörsüz Türkiye hedefimize muhakkak ulaşarak göstereceğiz. Geçen hafta anlamlı bir adım daha atıldı. Terörden ilanihaye kurtulmak için fırsat penceresi aralandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik Komisyonu son derece kıymetliydi. Komisyonun ilk 2 toplantısında kararların oy birliğiyle alınması Terörsüz Türkiye için umut vericiydi. 86 milyonun bekasını, güvenliğini ilgilendiren meselenin çözümünde herkesin desteğini önemsiyoruz. Hep birlikte akan kanı durduralım, gözyaşını dindirelim istiyoruz. TBMM'deki komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz.

Dün Cumhurbaşkanı olarak millete hizmet yolunda 11. yılımızı alnımız ak şekilde tamamladık. Ülkemiz neresinde yaşarsa yaşasın hizmetlerimizden ifade etmiş Allah razı olsun duası en büyük şereftir, bahtiyarlıktır.

"İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize vahşeti karşısında en net tepki veren ülke Türkiye"



Gazze'ye umut ışığı olabilmek için tüm diplomatik çabaları seferber etmiş durumdayız. Terör devleti İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize vahşeti karşısında en net tepki veren ülke Türkiye'dir. Milletimiz de Gazze halkını asla yalnız bırakmıyor. Gazze'ye insani yardımları ulaştırmak için gerekeni yapıyoruz.

Turizmde rekor, enflasyonda düşüş



Turizmde bu yılın ilk 6 ayında 25,8 milyar dolarla tüm zamanların gelir rekoru kırıldı. Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Ancak halen arzu ettiğimiz seviyede değil. Sanayi üretimimiz de iyi gidiyor. Artık daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanabilecek.

"Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamaz"



Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacaktır. Ülkemizin çeşitli ayak oyunlarıyla denklemlere iletilmesine izin vermeyeceğiz. Bu zorlu yolculukta sadece dışardaki düşmanlarımız dikilmiyor, içerdeki uzantılarıyla da mücadele ediyoruz.

"Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı"



Son haftalarda yaşanan tartışmalar çarpık muhalefet olayı olduğu ortaya çıkmıştır. LGS üzerinde şüphe oluşturmaya çalıştılar, iddialarının hepsinin yalan olduğu ortaya çıkınca sessizce köşelerine çekildiler. Manavgat'taki rüşvet skandalını kapatmak için kumpaslara başvurdular. Hedef sadece hükümetimiz değil, çocuklarımızdı, devletimizdi, hizmetlerimizdi.

Ellerine almışlar bir iftihar fırçası önlerine geleni kara çalıyorlar. Şikayet eden de şüphelilerin yakalanmasını sağlayan da devletimizin ilgili kurumlarıdır. 220 şüpheliye yönelik adli işlem başlatılmış, 199 kişi hakkında kamu davası açılmıştır. Devletimiz haramzadelere acımadı, gereğini yaptı. Bu dosyada da kimsenin gözünün yaşına bakılmadı. Her şey kanuna, nizama uygun yürütüldü. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerle, tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız. Ekmeğinizi yediğiniz devletinize karşı asgari de olsa mesuliyet duygusuyla hareket edin. Türkiye hukuk devletidir. Gerekli cezaları alacaklardır. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız.

Son dönemde sanal bahis, kumar bağımlılığı da ürkütücü boyutlara ulaşmıştır. Bu illetin giderek yaygınlaşmasına sebep oluyor. Suç örgütlerinin de buralardan nemalandığını görüyoruz. Daha fazla can yanmadan devlet olarak bu illetin önünü kesmemiz gerekiyor.