Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 değer kazanarak 11.038,32 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 65,69 puan artış yaşanırken, toplam işlem hacmi 100,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,66 ile spor olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,90 ile inşaat sektörü oldu.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda. BIST 100 endeksi ise genele yayılan alımların etkisiyle günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Yarın yurt içinde cari işlemler dengesi ve perakende satış hacmi takip edilecek.

ve takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek. BIST 100 endeksinde teknik açıdan 11.100 ve 11.200 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puan ise destek konumunda bulunuyor.



