Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, boşanma davalarında arabuluculuk sisteminin başlayacağını, nafakayı toplu ödeme uygulamasının yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Bartın'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı, "Nafaka için alternatif modeller üretiyoruz." dedi.

"Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli"

Tunç, ömür boyu nafaka ödenmesine ilişkin de değişiklik yapılabileceğini söyledi.

"Nafaka hassas bir konu." diye konuşan Tunç, "Kadınlarımızın mağdur edilmemesi önemli. Toptan ödemeye de karar verilebiliyor. 1987 yılından itibaren Medeni Kanun'da süresiz nafaka isteyebilir şeklinde bir hüküm var. Yargımız her iki tarafı da mağdur etmeyecek şekilde olayı hakkaniyetle sonuçlandırmalıdır. Dosya bazında tek tek değerlendirilerek nafakanın belirlenmesi gerekir. Hakkaniyetli çözüm için düzenlemeler yapacağız." dedi.

Tunç, Aile Arabuluculuğu ile anlaşmalı ayrılığın önünün açılacağını da söyledi. Böylece, Boşanma davaları hızla sonuçlandırılacak.

İhtilaflı konuların davaları ise ayrı görülecek.