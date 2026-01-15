JGK'den jandarma personeline hakaret iddialarına yanıt: Hukuki sürecin takipçisiyiz!
JGK'den jandarma personeline hakaret iddialarına yanıt: Hukuki sürecin takipçisiyiz!
77 milyon liralık MESEM vurgunu davasında 3 tahliye

Kocaeli'de MESEM projesi kapsamında kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları ve 6 binden fazla kişinin verilerini usulsüz kullandıkları iddiasıyla yargılanan 206 sanıklı davada mahkeme ara kararını verdi. İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski müdürü R.Ş.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedilirken, 3 sanık tahliye edildi.

Haber Giriş : 15 Ocak 2026 19:24, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 19:24
Kocaeli'de, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları ve 6 bin 223 kişinin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri iddia edilen okul müdürü ve müdür yardımcısı ile proje kapsamında haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen firma yöneticilerinin aralarında olduğu 7'si tutuklu, 2'si firari 206 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar N.D, E.B, S.Ö, N.B, S.Ö, R.Ş, Ö.B. ile firma ve dernek yöneticilerinin yer aldığı bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan bazıları duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada söz verilen 43 tutuksuz sanık, projeye danışmanlık şirketi aracılığıyla dahil olduklarını, çalışanlarının hesaplarına para yatırılmasına rağmen eğitimlerin başlamadığını ve sınavların yapılmadığını ileri sürdü.

Bazı sanıklar hesaplarına geçen ücretleri faizleriyle Milli Eğitim Bakanlığına geri ödediklerini, bazıları ise ödeyeceklerini savunarak haklarındaki suçlamaları reddetti, beraatlerini talep etti.

Söz verilen tutuklu sanık eski İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş, uluslararası bir eğitmen olduğunu, 11 aydır tutuklu bulunduğu için mağduriyet yaşadığını savunarak, sosyal kimliği üzerinden art niyetli bir süreç yaşadığını iddia etti.

R.Ş, dosya kapsamında müfettişlerin doğru yönetilmemiş bir denetleme süreci gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Tutuklu sanık N.B. ise hayatı boyunca yasalara aykırı tavır sergilemediğini, memuriyet hayatında uyarı bile almadığını dile getirerek, tanıdığı firmaları söz konusu teşvikten faydalanmaları için danışmanlık şirketine yönlendirdiğini, art niyetli olmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından tutuklu sanıklar E.B, N.B, S.Ö. ve R.Ş'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

N.D. ve Ö.B'nin tahliyesine, S.Ö'nün ise 750 bin lira kefalet karşılığında tahliyesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

- İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, MESEM projesi kapsamındaki soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin bu projeden usulsüz olarak yararlandıklarına yönelik kuvvetli delil elde edildiği belirtiliyor.

Okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K'nin kamunun 77 milyon 706 bin lira zarara uğramasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise ayrı ayrı 6 bin 223 kez 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca, haksız kazanç sağlayan firma ve dernek yöneticisi diğer sanıkların "kamunun zararına sebebiyet verme" suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan ise çeşitli oranlarda cezalandırılmaları isteniyor.

