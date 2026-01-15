MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır

Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında Suriye'deki son duruma dair şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'deki tüm etnik gruplara karşı eşitlik ilkesi çerçevesinde birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere hareket eden Suriye Hükümeti, kamu düzenini ve vatandaşlarının can güvenliğini tesis etmek maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonunu başarıyla icra etmiştir.

Sadece teröristleri hedef alan operasyon neticesinde, Suriye Hükümeti tarafından Halep'in kontrolü sağlanmıştır.

Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmediğimizi, "tek devlet, tek ordu" ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine talep etmeleri halinde destek vereceğimizi bir kez daha belirtmek istiyoruz."

İran'daki son durum

İran'daki son durum ve hudut güvenliğine ilişkin sorulan soruya bakanlık şu cavabı verdi:

"560 km'lik İran hududumuzun güvenliği, bölgeden bulunan Hudut Birlikleri tarafından "Hudut Namustur" anlayışıyla her türlü hava ve arazi şartında 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle korunmaktadır.

Hudutlarımızda teknolojik vasıtalarla desteklenmiş sınır fiziki güvenlik sistemi tesis edilmekte, ayrıca hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek alınan tedbirler artırılmaktadır.

İran hudut hattı boyunca; 203 elektro-optik kule, 43 asansörlü kule kurulumu tamamlanmış, 380 km Modüler Beton Duvar inşası ile 553 km'lik hendek kazma faaliyetlerimiz tamamlanmıştır. Mevcut hendeklerin geliştirilmesi ve engellik vasfının artırılması çalışmaları devam etmektedir.

Hudut hattı ve yaklaşma istikametleri mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak gözetlenmektedir.

Ayrıca, İHA/SİHA/İKU sistemleri ile 24 saat esasına göre bölgede keşif gözetleme amaçlı uçuşlar yapılmaktadır.

Sınırlarımıza yönelik şu anda bir Kitlesel bir göç tespiti olmamasına rağmen hudut hattında ilave tedbirler çalışılmış, ihtiyaç halinde bu tedbirler hayata geçirilecektir."

NATO Baltık hava polisliği

NATO Baltık hava polisliği hakkında soruya bakanlık şu cevabı verdi:

"Ülkemiz, barış döneminde NATO hava sahasının korunmasına yönelik icra edilen Geliştirilmiş Hava Polisliği faaliyetine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bu kapsamda; 06 Temmuz-15 Eylül 2021tarihleri arasında Polonya'da, 30 Kasım 2023-02 Nisan 2024 tarihleri arasında Romanya'da Geliştirilmiş Hava Polisliği görevleri başarıyla icra edilmiştir.

Önümüzdeki döneme yönelik olarak;

Ağustos-Kasım 2026 tarihleri arasında Estonya'da ve Aralık 2026-Mart 2027 tarihleri arasında Romanya'da icra edilmesi planlanmaktadır."

Bakanlık düşen uçağımıza ait yaptığı açıklamada, "C-130 uçağı kazası ile ilgili olarak; Uçağa ait kritik parçaların metalürjik ve yapısal inceleme ve kaza kırım inceleme analiz faaliyetleri titizlikle devam etmektedir" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taşıma ihaleleri ile ilgili gözaltılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın taşıma ihaleleri ile ilgili gözaltına alınanlarla ilgili soruya şu cevap verildi:

"Bahse konu soruşturmaya ilişkin, ilgili komutanlıkça yapılan tahkikat ve tespitler ile bunları müteakip MSB Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme neticesinde hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmiş olup idari soruşturmaya ilaveten adli soruşturma başlatılması sağlanmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan gözaltı işlemi en başından beri Bakanlığımızın takibi ve bilgisi kapsamda gerçekleştirilmiştir.

Envantere yeni giren silah sistemleri

Milli Savunma Bakanlığında kanun, hukuk dışına çıkanlara rütbesi ne olursa olsun gereği yapılmıştır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir."

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 8'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nde (ASFAT) düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün değerli annesi Zübeyde Hanım'ı, vefatının 103'üncü yıl dönümünde sevgi ve saygıyla andıklarını söyledi.

Aktürk, 12 Ocak 2018'de kurulan ASFAT'ın, kara, hava ve deniz platformlarında geliştirdiği yüksek teknolojiye sahip ürünleri, bakım-onarım-modernizasyon kabiliyetleri ve uluslararası projeleriyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen savunma sanayi şirketlerinden biri konumuna ulaştığını belirtti.

ASFAT'ın geçen yıl itibarıyla dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında 78'inci sıraya yükseldiğini ifade eden Aktürk, şunları söyledi:

"ASFAT, kuruluşundan bu yana Pakistan MİLGEM Projesi'nden Açık Deniz Karakol Gemilerine, Fırtına Obüsü ve Panter Modernizasyonundan Hassas Güdüm Kiti üretimine, Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatından (MEMATT) Yüzer Havuz ve Milli Denizaltı (MİLDEN) gibi stratejik platformlara kadar geniş bir yelpazede tasarlayıp ürettiği ve geliştirdiği sistemlerle ülkemizin istikrar ve güvenliğine önemli katkılar sağlayan, dost ve müttefiklerimize güç katan ve güven aşılayan bir değer haline gelmiştir. Güçlü altyapısı ve nitelikli insan kaynağı ile verimlilik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik temelinde dünyada örnek gösterilen savunma sanayi şirketlerinden biri olan ASFAT, Milli Denizaltı Projesi ve TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi gibi Türkiye Yüzyılı'nın öncü projelerinde ana yüklenici olarak kritik sorumluluklar da üstlenmektedir."

Aktürk, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün proje koordinatörlüğünde Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın (E-ZPT) kalifikasyon testlerinin başarıyla tamamlanarak ilk seri üretim aracın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini de kaydetti.

Terörle mücadele

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörle mücadeleye, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada savunma ile güvenliğini sağlamaya kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Buna ilişkin bilgi veren Aktürk, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 9 PKK'lı terörist teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklara yönelik arama-tarama faaliyetleri ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmaları etkin şekilde icra edilmiştir." dedi.

Suriye Harekat alanlarında ise terör örgütü tarafından kullanılan tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Aktürk, "Hafta boyunca Münbiç bölgesinde imha edilen 4 kilometrelik tünelle birlikte Tel Rıfat (302 kilometre) ve Münbiç'te (445 kilometre) imha edilen tünel uzunluğu 747 kilometreye ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliği

Aktürk, hudut güvenliğinin kademeli güvenlik sistemi, ileri teknoloji destekli tedbirler ve sahadaki etkin uygulamalarla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz şekilde sağlandığını belirtti.

Yasa dışı geçişler ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü aktaran Aktürk, şunları kaydetti:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışan 114 kişi yakalanmış, 699 şahsın sınırı geçme girişimi, hudut birliklerimizce engellenmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 222'ye, sınırı geçemeden engellenen kişi sayısı ise 1552'ye ulaşmıştır. Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayarak hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini temin etmek için 20 Ocak 2018'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın 8'inci yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Zeki Aktürk, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük'ü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı vefatlarının yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirtti.

Türkiye'nin öncülüğünde, Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz Görev Grubunun "Komite Toplantısı" ile "Komuta Devri ve Aktivasyon Töreni"nin Deniz Kuvvetleri Komutanı, Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Romanya Donanma Komutanı'nın katılımıyla 8 Ocak'ta Beşiktaş Deniz Müzesi Komutanlığı'nda icra edildiğini hatırlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Romanya'dan 6 aylığına devralınan Görev Grubu komutası, ülkemiz tarafından 2'nci kez üstlenilmiştir. Bunun yanında, Bakanlığımız ev sahipliğinde 13 Ocak'ta Görev Grubu temsilcilerinin katılımıyla Karadeniz'deki deniz güvenliğine yönelik toplantı düzenlenmiştir. Görev Grubu'nun 8'inci aktivasyon faaliyeti kapsamında, 12-13 Ocak'ta Burgaz/Bulgaristan'a liman ziyareti gerçekleştiren TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve TCG Ayvalık gemilerimiz, 17-18 Ocak'ta Köstence/Romanya'ya liman ziyareti yapacaktır. 1 Ekim 2025'ten itibaren Kosova'da NATO Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığı emrinde görevini başarıyla icra eden İhtiyat Taburumuzun, bugün görevini tamamlaması ve yarın itibarıyla ülkemize dönmesi planlanmaktadır."

İsrail

Aktürk, Gazze'de barış planının ikinci aşamasına geçilmesi yönündeki uluslararası beklentiye rağmen, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğünü söyledi.

İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının, barış sürecine zarar verdiğini ifade eden Aktürk, bu durumun bölgedeki istikrarsızlığı da körüklediğini vurguladı.

Eğitim ve tatbikatlar

Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik ile caydırıcılığını daha da artırmak için eğitim ve tatbikat faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda, 13-20 Ocak tarihleri arasında Japonya'da düzenlenen Çok Uluslu Hava İndirme Tatbikatı'na katılım sağlandığını ifade eden Aktürk, şöyle devam etti:

"NATO'ya taahhütlerimiz gereğince NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı (CATF/CLF) karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu ve SAT/SAS timlerimiz ile İnsansız Hava Araçları, helikopterler ve çıkarma araçlarından müteşekkil Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, 20 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ne istinaden seyir ve liman ziyaretleri yapacaktır. Steadfast Dart, Northern Quadriga ile Dynamic Mariner/Cold Response/Joint Warrior tatbikatlarına da katılacak Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti, 20 Ocak'ta Foça/İzmir'de yapılacak uğurlama töreniyle seyre başlayacaktır. Halihazırda ülkemizde devam eden Türkiye-Bangladeş Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı yarın sona erecektir."

Aktürk, faaliyetler kapsamında, 19-23 Ocak tarihleri arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilecek "İnsansız Sistemler (UMEX 2026)" ve "Simülasyon Eğitim Sistemleri (SIMTEX-2026) Fuarı" ile Katar'da düzenlenecek "9'uncu Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı"na (DIMDEX-25) katılım sağlanmasının planlandığını belirtti.

Yabancı askeri gemilerin limanları ziyaretlerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"13-17 Ocak tarih aralığında, İtalya Deniz Kuvvetleri unsuru Sparcato Schergat tarafından Antalya'ya, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında ise Almanya Deniz Kuvvetlerine ait Elbe tarafından Aksaz'a, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri unsuru Lissus tarafından İzmir'e liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca, muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla 12 Ocak'ta Doğu Akdeniz'de Eğitim Uçuşu, 13 Ocak'ta Ege Eğitim görevi, 14 Ocak'ta ise NEXUS ACE uçuşu icra edilmiştir. Günümüzün artan çatışma, belirsizlik ve çok boyutlu tehdit ortamı göz önünde bulundurularak, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlar dahil olmak üzere geleceğin muharebe sahasında ortaya çıkabilecek risk ve tehditlerin kapsamlı şekilde değerlendirilmesi, ayrıca geleceğin muharebe konseptine yönelik öngörülerin ortaya konulması maksadıyla Sayın Genelkurmay Başkanımızın ev sahipliğinde, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Savunma Sanayii Başkanlığı ile savunma sanayi firmalarımızın üst düzey yöneticilerinin katılımıyla 15-16 Ocak tarihlerinde Genelkurmay Karargahı'nda 'Geleceğin Muharebe Konsepti Çalıştayı' düzenlenmektedir."

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerinin planlanan takvime uygun olarak devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığına 2026 Yılı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Er başvurularının 18 Ocak'ta sona ereceğini belirten Aktürk, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesine Memur ve Sözleşmeli Personel Temini başvuruları 25 Ocak'a, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları ise 29 Ocak'a kadar yapılabilecektir." dedi.

Aktürk, 2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silah altına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının, 22 Ocak'ta e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacağı bilgisini verdi.