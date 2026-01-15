Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 483 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 483 bin liraya indi.

15 Ocak 2026 16:54
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 450 bin lira, en yüksek 6 milyon 490 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 483 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 680 milyon 320 bin 812,19 lira, işlem miktarı ise 1198,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 530 milyon 192 bin 614,78 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Garanti BBVA olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.500.000,004.680,00
En Düşük6.450.000,004.571,90
En Yüksek6.490.800,004.685,00
Kapanış6.483.000,004.680,00
Ağırlıklı Ortalama6.481.555,904.602,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.680.320.812,19
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.198,98
Toplam İşlem Adedi41

