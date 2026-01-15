DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!

JGK'den jandarma personeline hakaret iddialarına yanıt: Hukuki sürecin takipçisiyiz!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve velilerin öğretmenler hakkında CİMER'e yazdığı iddia edilen şikayet metinlerinin "dezenformasyon" olduğunu bildirdi. Bu paylaşımların spekülasyon amaçlı ve kurgusal olduğunu belirten DMM, 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği gereği somut bilgi ve belge içermeyen, sadece zanna dayalı başvuruların zaten işleme alınmadığını hatırlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 17:33, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 17:33
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) velilerin, öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinlerinin dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı haber mecraları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ve velilerin öğretmenlerle ilgili CİMER'e yaptığı iddia edilen başvuru metinleri dezenformasyon içermektedir. Spekülasyon amaçlı kurgusal nitelikteki bu paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur. 5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca 'yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar' ile 'başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan' başvurular işleme alınmamaktadır."

