Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Sponsorlu İçerik
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
Bakan Fidan: Gazze için çalışmaya devam edeceğiz
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
YHT bilet fiyatlarına zam
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Eski voleybolcu Derya Çayırgan dahil 18 şüpheli gözaltında
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Konkordatoda suistimallerin önüne geçilecek: İflas tezgahı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Manisa'da deprem oldu! Soma 3.6 ile sallandı
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Bakan Yumaklı açıkladı: Ankara'daki su krizinin aslı ne?
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
Reuters: ABD saldırırsa İran Türkiye dahil 3 ülkedeki üsleri vuracak
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
KKK'ye 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda 5 tutuklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, bilişim suçlarına ilişkin davaların görülme usulünde önemli bir değişikliğe gitti. 15 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren karara göre; bilişim sistemleri üzerinden işlenen dolandırıcılık, hırsızlık ve banka kartı kötüye kullanımı gibi suçlar, artık ihtisas mahkemesi ayrımı yapılmaksızın tüm asliye ceza mahkemeleri arasında eşit dağıtılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 15:42, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 15:42
Yazdır
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, bilişim suçlarına ilişkin açılacak davaların, "ihtisas mahkemesi" şartı aranmaksızın bütün asliye ceza mahkemelerinde görülmesine karar verdi.

HSK 1. Dairesince Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 25 Aralık 2025'te "nitelikli dolandırıcılık" suçundan açılan davaların, mahalde bulunan asliye ceza mahkemelerine genel tevziden eşit olarak dağıtılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bu karar sonrası uygulamada yaşanması muhtemel tereddütlerin giderilmesi amacıyla, bilişimle ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemelerinin ihtisas durumunun yeniden görüşüldüğü belirtilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli hırsızlık, bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasak cihaz veya programlarla ilgili suçların, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla geçişkenlik gösterebileceği, bu durumun genel tevziden dosya alan asliye ceza mahkemeleri ile bilişim ihtisası olan asliye ceza mahkemeleri arasında iş bölümü ihtilafı yaratabileceği, bunun da uygulamada gereksiz emek ve zaman kaybına yol açabileceği değerlendirilmekle, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla bilişim suçlarına ilişkin açılacak davalara bakacak asliye ceza mahkemeleri nezdinde ayrı bir ihtisaslaşmaya gidilmeksizin dosyaların genel tevziden eşit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber