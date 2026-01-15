Kayseri'de 1,5 yaşındaki bebek evinde ölü bulundu
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek, evlerindeki yatağında ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 23:39, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 23:40
Osmanlı Mahallesi Doğanca Sokak'taki evde, 1,5 yaşındaki erkek çocuğu E.H'nin yatağında hareketsiz yattığını fark eden ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, engelli olduğu öğrenilen bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bebeğin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.