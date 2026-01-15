Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde yaptığı konuşmasına, Türk milletinin ve İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek başladı.

Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Cenabıallah, Miraç gecesinin yüzü suyu hürmetine Gazze başta olmak üzere gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir tarafında zulüm gören kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu kıymetli programı tertip eden TRT'mizi, TRT yönetimini ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, TRT Genç'in yayına hazır hale gelmesine katkı sunan herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç kanalının, gençlere, ailelere, medyaya ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu vesileyle, 31 Ocak'ta yayın hayatına başlamasının 56. yıl dönümünü kutlayacak olan TRT televizyonunu da tebrik ederek, tüm TRT çalışanlarına başarılarla dolu daha nice yıllar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT, yayın hayatı boyunca ülkemizde ve dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. TRT muhabirleri, TRT kameramanları kimi zaman canlarını tehlikeye atma pahasına Türkiye'yi dünyadan, dünyayı Türkiye'den haberdar ettiler. Babalarımızın kulakları her akşam ajanslardaydı. Biz de Türkiye'yi ve dünyayı uzun yıllar TRT'den takip ettik. Sadece habercilikte değil, diziden belgesele, sinema filmlerinden spora, kültüre, sanata, müziğe kadar her alanda TRT, hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. Bizim kuşak ve bizden sonraki nesil TRT ile büyüdü. Eğer böyle dersek herhalde abartılı bir cümle kurmuş olmayız. Zaman zaman TRT Arşiv'de o eski yıllara ait kesitleri seyrettikçe nostaljiyle, Türkiye'nin ve dünyanın nereden nereye geldiğini de tekrar hatırlıyoruz."

- "TRT imzalı yapımların ödüllerle dönmesi takdire şayan"

Erdoğan, kamu yayıncısı kimliğiyle TRT'nin bugün de çok önemli bir misyon üstlendiğini vurguladı.

"Enformasyon ve kültür savaşlarının insanlığın gündemini belirlediği bir dönemde TRT, hakikat mücadelesini en güçlü şekilde verirken, iyiyi, doğruyu, hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlerimizin özellikle bir seti olarak karşımızda bulunuyor." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün açılan TRT Genç kanalımızı, bu çabaların, gençlerimize uzanan en somut tezahürlerinden biri olarak görüyorum. TRT Çocuk ile yıllardır miniklerimize yönelik yayın, yapım, dijital içerik üreten kurumumuzun şimdi de gençlerimizi sorumlu yayıncılık anlayışıyla buluşturmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Burada şunu da gururla ifade etmek isterim. TRT'mizin imzasını taşıyan bazı yapımların dünyanın en prestijli festival ve organizasyonlarından ödüllerle dönmesi takdire şayan bir başarıdır. TRT ortak yapımı 'Hüzün Üçgeni' filmi 75. Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye Ödülü ile dönerek hepimizin göğsünü kabarttı. TRT World tarafından hazırlanan bir belgeselimiz haber ve güncel olaylar kategorisinde Emmy Ödülü'nü alarak ülkemize bir ilki yaşattı. Yine Filistin'deki işgalin en sinsi yönü olan yerleşimciler meselesini ele alan Kutsal İşgal Belgeseli dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Sadece son 4 yılda TRT ortak yapımı 100'e yakın film, dünyanın en önemli festivallerinde toplam 500'e yakın ödüle layık görüldü. Bu yıl 98. Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Fiilm K-kategorisinde yarışacak 'Filistin 36' filmine şimdiden başarılar diliyorum."

"Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de malumunuz ailedir. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır." ifadelerini kullanan Erdoğan, dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyunlara ve oyuncaklara kadar ilgili ilgisiz her yere özenle yerleştirilen karakterlerle çarpık ilişkilerin özendirildiğini, sapkınlıkların teşvik edildiğini belirtti.

TRT'nin gerek geleneksel gerekse "tabii" gibi dijital mecralarda aile odaklı, temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını bu bakımdan çok kıymetli bulduğunu dile getiren Erdoğan, "Bizim için TRT'nin başarısı, ailedeki tüm fertlerin hiçbir endişe duymadan gönül rahatlığıyla izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır. Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç'le bu çizgideki yayınların daha da artacağına ve çeşitleneceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bilimden teknolojiye, kültür sanattan spora, tarihten güncel hayata, geniş bir yelpazede yapacağı yayınlarla TRT Genç kanalının, gençlerin zihinsel, duygusal ve kültürel gelişimine destek olacağına işaret eden Erdoğan, özellikle çağın vebası olan bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

"Şurası bir gerçek ki ekran, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde ciddi artış yaşanıyor." diyen Erdoğan, aydınlık yarınların güvencesi olan gençlerin dijital platformların ve sosyal medyanın da etkisiyle bu belaların pençesine daha fazla düştüğüne dikkati çekti.

- "Dijital oyunlar gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Oyunlaştırma stratejisi dolayısıyla neredeyse her telefon maalesef bir çeşit kumarhane haline geldi. Eğlence için, vakit geçirmek için girilen dijital oyunlar bilhassa gençlerimizi sanal bahis ve kumar illetine bulaştıran bir tuzak işlevi görüyor. Tütün, sigara, alkol, uyuşturucu kullanımı da yine bu mecralar tarafından özendirilmekte, gençlerimizin sağlığı ve geleceği çalınmaktadır. Son dönemde ülkemizde yaşanan aile facialarına baktığımızda en büyük müsebbibin alkol, sanal bahis, kumar ve uyuşturucu olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde boşanmaların, eşler arası ve aile içi kavgaların sebeplerinin en başında bu illetler geliyor.

Meseleyi bütün yönleriyle değerlendirdiğimizde şu gerçeği hepimiz çok net görebiliyoruz. Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar ve sigara bağımlılığı milli bünyemiz açısından terör kadar, hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Aileler parçalanmakta, nesiller kaybolmakta, istihdama, üretime, eğitime, sağlığa gitmesi gereken kaynaklar insanlık düşmanlarının kanlı dişlilerini ne yazık ki beslemektedir. Grup kürsülerinde kumarı masumlaştırmaya çalışanların, iktidara gelince içkiyi ucuzlatacağız diyenlerin ısrarla görmediği acı gerçek işte budur. Alkolü, sigarayı, uyuşturucuyu adeta özgürlük sembolü gibi yansıtanların gözlerini kapattığı ürkütücü tablo işte budur. Zehir tacirlerini çeşitli bahanelerle aklama yarışına girenlerin yüzleşmek istemedikleri durum işte budur. Ama biz bunu görüyoruz, duyuyoruz, tehlikenin farkındayız."

- "Her çeşit bağımlılıkla mücadelede son derece kararlıyız"

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla siyaset yapan bir hükümet olarak her çeşit bağımlılıkla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, güvenlik kuvvetlerinin, yargının aynı şekilde görevlerini layıkıyla yaptığını belirtti.

Erdoğan, ancak hangi türde olursa olsun bağımlılığın bir bela olduğunu, emniyet tedbirlerinin tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Bunun için aile, toplum, siyasi partiler, dernekler, vakıflar, üniversiteler, özellikle medya olarak hep beraber seferberlik ruhuyla hareket edilmesi, eldeki her imkanının devreye alınması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Şüphesiz medyada asıl görev, kamu yayıncımız olan TRT'mize, yani siz TRT çalışanlarına ve yönetimine düşüyor. Kamu spotlarının ötesine geçen yeni bir anlayışla bağımlılık meselesini irdelemeli, incelemeli, bu sorunun üzerine dirayetle gitmeliyiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, vatandaşların bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinde TRT'nin öncülük etmesini, medyanın tamamına örnek olacak evsafta özgün, kaliteli ve etkili projeler üretmesini beklediğini dile getirdi.

Madden olduğu kadar manen de güçlü bir gençliğin, bu tür sosyal marazlara karşı en sağlam kale olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdeal sahibi, ufuk sahibi, öz güven sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı gençlik derken biz işte bu hassasiyetle hareket ediyoruz. Açılışını yaptığımız TRT Genç'in bilhassa bu konuda önemli bir boşluğu doldurmasını ümit ve arzu ediyorum." dedi.

Ülkede yapılan her iyi işi taşlamaktan büyük keyif alan bir kesimin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunlar ezberleri bozulsun, kafa konforları dağılsın istemezler." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fildişi kulelerden ahkam kesmeyi, ona buna ayar vermeyi pek severler. Basın özgürlüğünü, hak, hukuk, adaleti dillerinden düşürmezler. Ama söz konusu kendi çıkarları olunca savundukları ne kadar ilke, kavram, prensip varsa hepsini çiğnemekten hiç çekinmezler. Bu çevrelerin öfke dolu saldırılarından TRT'miz de zaman zaman nasibini almaktadır. TRT'mizin 86 milyona hitap eden, milli ve manevi değerlerimizi önceleyen, gerçekleri eğip bükmeden anlatan ilkeli yayın politikası biliyoruz ki bunları ciddi manada da rahatsız ediyor." diye konuştu.

Bu duruma Ankara'nın susuzluk sorununda bir kez daha şahitlik ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Malumunuz Türkiye'nin başkentinde yaşayan milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında haftalarca susuzluğa mahkum edildi. İnsanlar gece yarılarında ellerinde bidonlarıyla su kuyruklarına girdi. Aileler çamaşır, bulaşık, banyo gibi en temel ihtiyaçlarını giderebilmek için musluğun, çeşmenin başında saatlerce nöbet tuttu. Sosyal medya çektikleri eziyeti paylaşan, yetkililere seslerini duyurmaya çalışan insanlarımızın feryatlarıyla doluydu. 2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelere hepimiz kimi zaman üzülerek, kimi zaman sorumlular adına utanarak tanık olduk. Yani ortada görevi kamu adına gözcülük yapmak olan medya açısından görmezden gelinemez bir haber vardı. Kamu yararını gözeten basın kuruluşlarımız da milyonları perişan eden bu sorunu haberleştirdiler. Vatandaşa mikrofon uzattılar. Geceleri soğukta su bekleyen insanlarımızın şikayetlerini ekranlara taşıdılar. Peki ne mi oldu? Medya, siyaset ve vatandaşın artan tepkisi, günlerdir halkın çığlıklarını umursamayanları en azından zahirde harekete geçirmeye zorladı. Neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp halkımıza açıklama yapmak mecburiyetinde kaldılar. Fakat her işleri gibi bunu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar."

- "Mazeret üreteceğinize, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün birinin çıkıp kışın ortasında susuz bırakılan insanlardan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için TRT'yi ve Anadolu Ajansı'nı ve televizyon kanallarını suçladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor. Aynı zatın Genel Başkanı, yönetim zafiyetini kabul etmek yerine itham ve iftira yüklü ifadelerle şahsımızı hedef alıyor. Söz var ya 'şıracının şahidi bozacı'. Birbirlerinin kusurlarını örtüyorlar. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, kapasite açıklarını suç bastırarak kapatmaya çalışan bu beceriksizler korosuna bizim buradan şunları sormamız lazım. 'Gecenin ayazında vatandaşı elinde su bidonlarıyla sıraya sokanlar mı suçlu, yoksa bunu haberleştirenler mi suçlu?' 'Kabahat, kış mevsiminin ortasında şehirlerimizi susuz bırakanlarda mı yoksa vatandaşın çilesini ekrana taşıyanlarda mı?' Basının görevi kamu adına yöneticileri denetlemek, halkın şikayetlerine mikrofon uzatmak, vatandaşın sorunlarına özellikle ekranda yer vermek. Allah aşkına bundan niçin rahatsız oluyorsunuz? Kamusal görevlerini yerine getirdi diye basın kuruluşlarımızı niçin suçluyorsunuz? Gazetecileri niçin tehdit ediyor? Görevlerini yaptıkları için neden hedef gösteriyorsunuz? Mazeret üreteceğinize, başkalarını suçlayacağınıza, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza. Yazık inanın bu millete çok yazık. Bunların içler acısı halini gördükçe şehirlerimiz adına biz üzülüyoruz."

- "TRT Genç'in gençlerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"

Lafa gelince basın hürriyeti konusunda mangalda kül bırakmayanların nasıl birden faşizme dümen kırdıklarını vatandaşların da ibretle takip ettiğine inandığını dile getiren Erdoğan, bunları aziz milletin ferasetine havale ettiğini söyledi.

Söz konusu kesimin tüm söylemlerine karşı görevini doğrulukla, dürüstlükle, hakkaniyetle yapan basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"TRT'mizle, Anadolu Ajansımızla, İletişim Başkanlığımız ve diğer tüm kuruluşlarımızla hakikat mücadelemizi her cephede sürdüreceğiz. TRT'mizin hayata geçireceği projelerle dünyada ses getirecek yayıncılık alanına yeni bir soluk kazandıracak nitelikli çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Son olarak bir noktaya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Kamu yayıncı hüviyetiyle TRT'mizin asli misyonu bilhassa tarihimize dair mevzularda hakikaten sapmamaktır. Reyting kaygısıyla hareket edenlerin her ne kadar biz tasvip etmesek de bu konularda esnek davranma marjı olabilir ama TRT'nin böyle bir yanlışa düşme lüksü yoktur. Bu konuda TRT'mizin zaten üst seviyede olan hassasiyetini korumaya devam etmesini bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle 'Gelecek sensin' sloganıyla yayın hayatına başlayan TRT Genç'in gençlerimiz, ailelerimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlerin samimi gayretleri bizim de desteğimizle TRT Genç kanalımız inşallah gençlerimiz için vazgeçilmez bir mecra haline gelecek ve Türkiye Yılına güç katacak genç nesillerin yetişmesine öncülük edecektir. Yayıncılık alanında böylesi mühim bir boşluğun dolmasını sağlayan TRT yönetimini ve TRT Genç'in kıymetli çalışanlarını tebrik ediyorum."