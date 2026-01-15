2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
2026 Yatırım Programı açıklandı: 13 bin projeye 1,9 trilyon lira ödenek
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!
'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı
Fahiş aidat dönemi kapanıyor: Aidat artış yetkisi artık kat maliklerinde
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Bakan Tekin'den velilere: Karne notu her şey değil!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere ekranlardan uzak durup gerçek hayata yönelmeleri tavsiyesinde bulundu. "Eğitim sonuçtan ziyade süreçle anlam kazanır" diyen Tekin, velilere çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmeleri ve akademik notların ötesindeki potansiyeli görmeleri çağrısında bulundu.

15 Ocak 2026
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik mesaj yayımladı.

Mesajında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanırken, öğrencilerin karne heyecanını içtenlikle paylaştığını ifade eden Tekin, tüm öğrenci ve öğretmenlere huzurlu, sağlıklı ve verimli bir tatil diledi.

Her eğitim öğretim döneminin, öğrencilerin gelişimi, öğretmenlerin rehberliği ve velilerin desteğiyle anlamlı bir bütün haline geldiğini belirten Tekin, "Geride kalan bu dönem de ders ve sınavların ötesine geçen, emekle ilerleyen, süreklilik içinde olgunlaşan bir eğitim süreci olarak tamamlandı. Bu süreçte öğrenme yolculuklarını kararlılıkla sürdüren öğrencilerimize, gelişimlerine rehberlik eden öğretmenlerimize, okullarımızda sorumluluk üstlenen yöneticilerimize ve her aşamada çocuklarının yanında olan velilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tekin, eğitimin bireyin kendini tanımasına, yeteneklerini fark etmesine ve hayata karşı sorumluluk duygusu geliştirmesine imkan sunan çok yönlü bir yolculuk olduğunu, her yarıyıl sonunun da yaşananları gözden geçirmek, kazanımları değerlendirmek ve yeni döneme daha bilinçli hazırlanmak için kıymetli bir durak niteliği taşıdığını vurguladı.

Her öğrencinin çabası, merakı, öğrenme isteği ve sosyal duygusal gelişiminin, notların çok ötesinde anlam taşıdığının altını çizen Tekin, "Eğitim, sonuçtan ziyade süreçle, yarıştan çok, gelişimle anlam kazanır. Yarıyıl tatili, dinlenmenin yanı sıra kendinizi yeniden keşfetmeniz için de kıymetli bir imkandır. Bu dönemde kitaplarla buluşmanızı, ilgi alanlarınıza zaman ayırmanızı, ailenizle nitelikli vakit geçirmenizi önemsiyorum." açıklamasında bulundu.

- "Tatil günlerinin ekranlara hapsolmasına izin vermemek gerekir"

Tekin, Bakanlıkça hazırlanan erişilebilir tatil kitapları ve zanaat atölyeleriyle, öğrencilere üretmenin, emeğin ve sabrın değerini deneyimleyebilecekleri ortamlar sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir şey üretmenin verdiği mutluluk, insanın kendine olan güvenini güçlendirir, emeğin kıymetini öğretir. Bu vesileyle teknolojiyle ilişkinize dair bir hatırlatmada bulunmak isterim. Dijital araçlar hayatımızın doğal bir parçasıdır ancak tatil günlerinin ekranlara hapsolmasına izin vermemek gerekir. Teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmak, zamanınızı ve enerjinizi korumanın en sağlıklı yoludur. Bu tatil döneminde ekranların dışına çıkmanızı, hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmenizi tavsiye ediyorum.

Kitaplarla yeni dünyalar keşfetmek, müzeleri gezmek, doğayla temas kurmak, yeni bir beceri edinmek ya da bir sosyal sorumluluk çalışmasına katılmak, öğrenme sürecinizi zenginleştirecek önemli deneyimlerdir. Unutmayın ki insan üreterek, paylaşarak ve emek vererek öğrenir. Her biriniz, potansiyeli yüksek ve kıymetli bireylersiniz, bu potansiyel ve değer, hiçbir zaman yalnızca karnelerle ölçülemez."

- "Öğretmenlerin her önerisi, eğitimin daha sağlam zemine oturmasına katkı sağlıyor"

Bakan Tekin, öğretmenlerin, bilgi aktarmanın ötesinde, öğrencilerin karakter gelişiminde rehberlik üstlenen ve onları hayata hazırlayan temel unsur olduğunu vurgulayarak, "Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden uzun soluklu bir süreçtir ve bu sürecin en güçlü taşıyıcıları siz öğretmenlerimizsiniz." ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu, öğretmenlerin emeği ve mesleki adanmışlığıyla birlikte inşa ettiklerini, bu vizyonun eğitim alanındaki en güçlü dayanaklarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hikmet, ahlak, estetik değerler ve sağlam bir irade anlayışı üzerine kurulduğunu dile getiren Tekin, öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla bu yaklaşımın sahada karşılık bulduğuna dikkati çekti.

Tekin, "Bu modelin eğitim sistemimizde kalıcı bir zemin oluşturarak kuşaktan kuşağa güçlenerek ilerleyeceğine olan inancım, sizlere duyduğum güvenin doğal bir sonucudur. 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' başta olmak üzere yürüttüğümüz istişare süreçlerinde paylaştığınız her görüş ve öneri, eğitim politikalarımızın daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ortak akıl ve dayanışma kültürünü güçlendirerek yeni dönemde de birlikte yol almaya devam edeceklerini belirten Tekin, birinci yarıyıl boyunca gösterdikleri emekler için öğretmenlere teşekkür ederek, tatilin dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını diledi.

- "Velivizyon ve Aile Bülteni sizlere rehberlik edecek önemli kaynaklardır"

Tekin, velilerin çocukların eğitim yolculuğunda gösterdiği ilgi, sabır ve desteğin, sürecin en önemli tamamlayıcı unsuru olduğunu, akademik gelişimin yanı sıra çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde de aile ortamının belirleyici rol üstlendiğini ifade etti.

Yarıyıl tatilinin, çocuklarla daha fazla vakit geçirmek, onları dinlemek ve birlikte düşünmek için kıymetli bir fırsat olduğuna işaret eden Tekin, "Bu süreçte teknoloji kullanımında dengeyi gözeterek kitap okuma, sohbet etme, birlikte üretme gibi etkinliklere alan açmanız, çocuklarınızın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır." önerisinde bulundu.

Tekin, şunları kaydetti:

"Bir eğitimci ve bir ebeveyn olarak zaman zaman kendimize şu soruları sormamızın faydalı olduğuna inanıyorum, çocuğumun kendini tanımasına gerçekten destek olabiliyor muyum? Onu hayata hazırlarken doğru rehberliği sunabiliyor muyum? Evimizde güven, anlayış ve iletişimi güçlendirebiliyor muyum? Bu iç muhasebe, notların ötesine geçebilmenin ve çocuklarımızın gerçek ihtiyaçlarını görebilmenin anahtarıdır. Bu kapsamda Velivizyon ve Aile Bülteni gibi çalışmalarımız, sizlere rehberlik edecek önemli kaynaklar sunmaktadır. Tüm eğitim ailemize, sağlıklı, huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyor, ikinci dönemde aynı kararlılık ve umutla yeniden buluşmayı temenni ediyorum."

