Yasama ve Yürütme

En düşük emekli aylığı Komisyon'da

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 11:59, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 12:02
Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, teklifin Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesi, hukuki belirliliğin sağlanması, sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesi ve ekonomik-istihdama yönelik politikaların desteklenmesi gibi çok boyutlu ve sistematik bir amaç çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

Teklifle, aday memurların güvencesi üzerine düzenleme öngördüklerini ifade eden Gülsoy, "memuriyetle bağdaşmayacak durumlar" ifadesindeki belirsizliği ortadan kaldırdıklarını söyledi.

2019'da 1000 lira ile başlayan alt sınır aylığı uygulamasının sosyal güvenliğin en önemli koruma kalkanlarından biri haline geldiğini dile getiren Gülsoy, şunları söyledi:

"2025 Temmuz ayında 16 bin 881 lira olan bu rakam, 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 12,19'un üzerinde bir artışla, yaklaşık yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltilmektedir. Bu düzenlemeden önce, mevcut durumda 4 milyon 11 bin emeklimiz faydalanıyorken yapılan düzenlemeyle bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülmektedir. Düzenlemenin 2026 yılı toplam maliyeti 110,2 milyar lira olarak hesaplanmıştır. Bu rakam, Orta Vadeli Program hedeflerimiz ve bütçe disiplininden taviz vermeden, büyüme sonucu elde edilen refahın toplumun en kıymetli kesimi olan emeklilerimize aktarılmasıdır."

Türkiye'de istihdamın artırılması, ekonomik durgunluk, doğal afet ve pandemi gibi olağanüstü dönemlerde mevcut istidamın korunması için başvurulan temel politikaların başında, mali destek programlarının geldiğini belirten Gülsoy, uygulamaya devam edilen ve farklı kanunlarda düzenlenen toplam 14 farklı sigorta prim teşviki, destek ve indirimi bulunduğunu anlattı.

İşverenlerin üzerindeki mali yükü azaltmak, kayıtlı istihdamı korumak ve rekabet gücünü artırmak için 2016'dan beri uyguladıkları asgari ücret desteğini, asgari ücrete yapılan zam oranında artırdıklarına dikkati çeken Gülsoy, şöyle konuştu:

"Sigortalı başına aylık 1270 lira olmak üzere günlük 42,33 lira olarak belirlenen bu desteğin yıllık maliyeti 76,37 milyar liradır. İstihdamın desteklenmesi amacıyla yürütülen bu programlar kapsamında sigortalı ve işverenlerimize 2025 yılının ilk 10 ayında yaklaşık 358,8 milyar lira, 2004-2025 ekim arasında ise toplam yaklaşık 1 trilyon 345 milyar lira teşvik desteği sağlanmıştır. Bu teşviklerin her biri uygulandığı dönemde amacına başarıyla hizmet etmiş, özellikle çeşitli nedenlerle iş gücü piyasasında yaşanabilecek daralmanın engellenmesine, çalışanlarımızın istihdamda kalmalarına ve yeni istihdam alanlarının açılmasına imkan sağlamıştır."

Gülsoy, Türkiye'nin ekonomik kalkınma hamlesinin lokomotifleri olan Türkiye Varlık Fonu ve İstanbul Finans Merkezi ile ilgili düzenlemelerin de bu teklifin önemli maddelerinden olduğuna işaret etti.

Siber güvenlik ve yeni nesil ulaşım araçları konusunda da yasal boşlukları kapattıklarını kaydeden Gülsoy, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliğinde denetim yetkisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına vereceklerini belirtti.

Gülsoy, "Bütçemizin imkanlarını, toplumsal refahı ve hukuki istikrarı koruyacak şekilde seferber ediyoruz. Sunmuş olduğumuz kanun teklifi uygulamada karşılaşılan aksaklıkları gideren, vatandaşımızın ekonomik ve hukuki güvenliğini önceleyen reform hamleleridir. Öngörülebilir ve şeffaf bir Türkiye hedefimiz doğrultusunda hazırladığımız kanun teklifimizin ülkemize, milletimize ve özellikle de emeklimize, işverenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Komisyon'da daha sonra kanun teklifinin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

