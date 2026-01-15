'Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar durduruldu' iddiaları yalanlandı

Irak'ta Süleymaniye ve Erbil seferlerin durdurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Türk Hava Yolları, "Bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında Erbil uçuşlarımızın süresiz olarak durdurulduğuna dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almaktadır. İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış; Erbil ve Süleymaniye seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasında bulundu.

DMM: İki ülke arasındaki uçuşlar devam ediyor

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması, sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.