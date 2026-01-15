Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu

100 tam puan alarak KPSS Türkiye 1. olan aday, temizlik görevlisi kadrosuna atandı. İşte o sonuç.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 16:27, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 16:27
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu

KPSS Türkiye 1. Temizlik Görevlisi Oldu.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından geçen ay yayınlanan personel alımında en az lise mezunlarından sözleşmeli eleman alınacağına yer verilmişti. Personel alım ilanına başvurular Aralık ayının sonunda bitti ve sonuçlar bekleniyordu.

Bugün personel alımı sonuçları açıklandı ve kazanan adayların listesi belli oldu.

Açıklanan sonuçlarda bir yer dikkatleri çekti.

12 Temizlik Görevlisi alımı kadrosuna başvuru yapan bir aday 2024 KPSS Ortaöğretim Türkiye Birincisi ve KPSS'den 100 tam puan almış. İşte o ekran görüntüsü:

