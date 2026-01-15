JGK'den jandarma personeline hakaret iddialarına yanıt: Hukuki sürecin takipçisiyiz!
Eski Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan hakkında adli kontrol tedbirleri uygulandı.

15 Ocak 2026
Eski Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çayırgan'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkamama" şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, talep doğrultusunda Çayırgan hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

