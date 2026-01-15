JGK'den jandarma personeline hakaret iddialarına yanıt: Hukuki sürecin takipçisiyiz!
Bakan Şimşek Londra'da 58 trilyon dolarlık fonla buluştu: Sırada New York var!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra'daki yoğun yatırımcı turunu başarıyla tamamladı. İki gün süren temaslar kapsamında toplam fon büyüklüğü 58 trilyon doları aşan 500'den fazla kurumsal yatırımcıyla bir araya gelen Şimşek, Türkiye'nin makroekonomik reformlarını ve orta vadeli görünümünü anlattı. Üç büyük kredi derecelendirme kuruluşuyla da üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Şimşek, bugün ve yarın New York'ta finans dünyasının kalbiyle temaslarını sürdürecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 18:45, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 18:46
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladığını, bugün ve yarın New York'ta yatırımcılar ve finans çevreleriyle temaslarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarını tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında düzenlenen Londra programına ilişkin, "20 ayrı toplantı gerçekleştirilmiş, fon büyüklüğü toplamda 58 trilyon doları aşan ve dünyanın önde gelen kurumsal yatırım kuruluşlarından 500'ün üzerinde yatırımcıyla bir araya gelinmiştir." ifadelerine yer verildi.

Toplantılarda Makroekonomik İstikrar ve Reform Programı'ndaki son gelişmelerle orta vadeli görünümün kapsamlı biçimde ele alındığı bildirilen açıklamada, Londra temasları kapsamında uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings'in üst düzey yöneticileri ve Türkiye ekipleriyle de görüşmelerin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanımız Mehmet Şimşek, bugün ve yarın New York'ta yatırımcılar ve finans çevreleriyle temaslarını sürdürmeye devam edecektir. Bakanımız Mehmet Şimşek'in Londra'da gerçekleştirdiği sunumuna ilişkin ayrıntılara 'https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2026/01/SN-BAKAN_LONDRA-ed69ba8a12b2b23b.pdf' adresinden ulaşabilirsiniz."

