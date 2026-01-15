Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye ve Romanya'dan terör ve organize suça karşı ortak irade

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Romanya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Catalin Predoiu ile Bükreş'te ortak basın toplantısı düzenledi. Karadeniz ve Balkanlar'ın güvenliğinin Türkiye ve Romanya'nın iş birliğinden geçtiğini belirten Yerlikaya; terör, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin sınırların ötesine taşınması gerektiğini vurguladı. Görüşme sonunda imzalanan ortak bildiri ile suçlu iadeleri, düzensiz göçle mücadele ve doğal afetlere karşı ortak müdahale konularında somut adımlar atılması kararlaştırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 16:22, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 16:22
Türkiye ve Romanya'dan terör ve organize suça karşı ortak irade

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Romanya'nın başkenti Bükreş'te, Romanya Başbakan Yardımcısı ve Romanya İçişleri Bakanı Catalin Predoiu ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Predoiu'nun daveti üzerine Bükreş'te bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Tarih boyunca derin bağlar paylaşılan, beşeri ve kültürel yakınlığa sahip stratejik ortak Romanya ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade eden Yerlikaya, ikili düzeyde ve NATO başta olmak üzere çok taraflı platformlarda karşılıklı güven ve ortak çıkar temelinde yürüttükleri işbirliğinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Romanya Başbakanı liderliğinde her geçen gün daha da güçlendiğini dile getirdi.

Yerlikaya, "2024 yılında ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin tesisiyle ivme kazanan işbirliğimiz, ekonomiden güvenliğe her alanda bölgemizin huzuru, refahı ve istikrarı için kritik bir öneme sahiptir. Bu çerçevede, içişleri bakanlıkları olarak üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmeye devam ediyoruz." dedi.

Suç ve suçluyla mücadelede kalıcı başarının, ancak güçlü bir uluslararası işbirliğiyle mümkün olacağına inandıklarını belirten Yerlikaya, "Günümüzde suç ve suçlularla mücadele giderek sınıraşan bir nitelik kazanmakta, bu da ülkeler arasındaki dayanışmayı her zamankinden daha gerekli kılmaktadır." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, özellikle Karadeniz'de kıyı komşu olan Romanya ile suçla mücadelede ortak akıl geliştirmeye ve yakın eş güdüm içinde hareket etmeye büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Karadeniz'in, Balkanlar'ın ve Avrupa'nın güvenliği açısından stratejik öneme sahip iki ülke olarak terör örgütleriyle, organize suç yapılarıyla, uyuşturucu, göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi sadece sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımızın ötesinde de sürdürmek bizim için bir zorunluluktur.

Bugünkü görüşmelerimizde bu ortak yaklaşımı bir kez daha teyit ettik. Ayrıca bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, karşılıklı eğitim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve kurumlarımız arasındaki doğrudan temasın daha da geliştirilmesi konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Terör örgütü mensupları ve organize suç yapıları başta olmak üzere suçluların yakalanması ve iadeleri konusunda atabileceğimiz somut adımları değerlendirdik."

- "İrtibatımızı ve diyaloğumuzu sürdüreceğiz"

Bakan Yerlikaya, stratejik konumlarda yer alan iki ülkenin düzensiz göçle mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla bilgi ve tecrübe paylaşımını artırarak, bu alanda da işbirliklerini ileri düzeye taşıyacaklarını vurguladı.

Bu doğrultuda düzensiz göç, göçmen kaçakçılığı ve sınıraşan suçlar konusunda ilgili birimler tarafından düzenli toplantıların gerçekleştirileceğini ve bakanlıklar arasındaki hızlı, doğrudan bilgi ve tecrübe paylaşımını artıracaklarını belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Toplantılarımızda ayrıca depremler, büyük çaplı yangınlar, seller gibi doğal afetlerin yarattığı benzer risklerle karşı karşıya olan ülkelerimizin afetlere hazırlık, müdahale ve yeniden yapılandırma konusunda işbirliğini artırma konusunda istişarelerde bulunduk. Bu vesileyle bir kez daha Romanya devletine ve vatandaşlarına, 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi sonrasında gösterdikleri maddi ve manevi destekler için teşekkürlerimi sunmak isterim."

Yerlikaya, görüşmelerinde mutabık kaldıkları tüm bu hususlara, imzaladıkları ortak bildiri metninde yer vererek somut bir irade beyanında bulunduklarını ifade ederek, "Söz konusu bildiride yer alan tüm konuların hayata geçirilmesi noktasında her düzeyde irtibatımızı ve diyaloğumuzu sürdüreceğiz." dedi.

