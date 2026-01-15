CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönetmelik ile ceza infaz kurumlarındaki görevde yükselme ve unvan değişikliği sistemi güncellendi. Düzenleme ile fizyoterapist ve hemşireler kapsama dahil edilirken, sözlü sınav kriterleri ve hizmet sürelerinde önemli değişiklikler yapıldı.

Haber Giriş : 15 Ocak 2026 21:08, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 21:09
CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) personelinin kariyer basamaklarını ve unvan değişikliği süreçlerini belirleyen yönetmelikte kapsamlı değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme; mülakat kriterlerinden hizmet sürelerine, yeni unvanların eklenmesinden tayin kısıtlamalarına kadar pek çok kritik maddeyi içeriyor.

İşte CTE personeli için yeni dönemde öne çıkan başlıklar:

Fizyoterapist ve Hemşire Unvanları Sisteme İşlendi

Yönetmeliğin kapsamı genişletilerek "fizyoterapist" ve "hemşire" kadroları ilgili maddelere eklendi. Bu adım ile:

  • Üçüncü fıkradaki unvan listelerine fizyoterapist ve hemşire ibareleri dahil edildi.
  • Bu unvanlardaki personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki statüleri netleşti.

Hizmet Sürelerinde Güncelleme

Görevde yükselme şartlarını düzenleyen 7. maddede sürelerde değişikliğe gidildi:

  • Bazı kadrolar için aranan "beş yıllık" hizmet süresi "sekiz yıla" çıkarıldı.
  • Belirli pozisyonlara atanabilmek için "infaz ve koruma başmemuru unvanında beş yıl" görev yapma şartı getirildi.

Sözlü Sınav (Mülakat) Kriterleri Yeniden Belirlendi

Sözlü sınava çağrılacak aday sayısı ve puanlama sistemi şeffaflaştırıldı. Artık yazılı sınavda başarılı olanlardan, ilan edilen kadro sayısının 1,5 katı aday mülakata çağrılacak.

Atananlara 3 Yıl Nakil Yasağı

Kariyer basamaklarında yükselen veya unvan değiştiren personele yönelik yerleşik bir çalışma düzeni sağlamak amacıyla "nakil kısıtlaması" getirildi:

  • Görevde yükselme veya unvan değişikliği ile yeni bir kadroya atananlar, sağlık veya can güvenliği mazereti dışında 3 yıl boyunca başka bir yere nakil isteyemeyecek.
  • Adaylar, atama tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak nakil talebinde bulunamayacak.

YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 28/10/2005 tarihli ve 25980 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "diyetisyen," ibaresinden sonra gelmek üzere "fizyoterapist," ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan "hayvan sağlık memuru," ibaresinden sonra gelmek üzere "hemşire," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "en az üç yıl" ibaresinden sonra gelmek üzere ", infaz ve koruma başmemuru ünvanında beş yıl" ibaresi eklenmiş, aynı alt bentte yer alan "veteriner," ibaresinden sonra gelmek üzere "fizyoterapist," ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "veteriner," ibaresinden sonra gelmek üzere "fizyoterapist," ibaresi eklenmiş, aynı alt bentte yer alan "beş" ibaresi "sekiz" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) ve (d) bentlerinin (2) numaralı alt bentlerinde yer alan "veteriner," ibarelerinden sonra gelmek üzere "fizyoterapist," ibareleri eklenmiş, aynı alt bentlerde yer alan "hayvan sağlık memuru" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", hemşire" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "diyetisyen" ibaresinden sonra gelmek üzere ", fizyoterapist" ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan "Sağlık memuru" ibarelerinden sonra gelmek üzere ", hemşire" ibareleri eklenmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapılan yazılı sınavda başarılı olanlardan sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının bir buçuk katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. İlan edilen kadro sayısının bir buçuk katının tam sayıyı sağlamaması durumunda yukarı tamamlamak suretiyle son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 25 inci ve 28 inci maddelerinde sayılan sağlık veya can güvenliği mazeretleri dışında üç yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar. Bu kişiler atanma tarihinden önceki mazeretlerine dayanarak naklen atanma talebinde bulunamazlar."

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

