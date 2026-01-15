Trump'ı eleştirdi, işten atıldı: 24 saatte 800 bin dolar kazandı!

ABD Başkanı Donald Trump, dün bir Ford fabrikasına yaptığı ziyaret sırasında tartışmalı bir anla gündeme geldi. İddiaya göre Trump, kendisine "Epstein" göndermesi yapan bir fabrika çalışanına uygunsuz el hareketi yaptı ve küfür etti.

Trump söz konusu çalışana sert tepki verdi

TMZ'nin haberine göre, Trump tesis içinde ilerlediği sırada bir işçi yüksek sesle "pedophile protector" (pedofil koruyucusu) ifadesini kullandı. Bunun üzerine Trump'ın söz konusu çalışana sert tepki verdiği öne sürüldü. Olay, ziyaret sırasında kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Steven Cheung, Reuters'a yaptığı açıklamada 'Tam bir öfke nöbeti içinde, kontrolsüzce küfürler savuran bir deli vardı ve başkan da buna uygun ve net bir yanıt verdi' sözlerini kullandı.

24 saatte 800 bin dolar toplandı

TJ Sabula isimli çalışan tepkisi sonrası Ford tarafından işten çıkartıldı. Olayın sosyal medyada gündem olması üzerine kısa sürede büyük bir bağış kampanyasıyla destek gördü. GoFundMe üzerinden açılan kampanya, 24 saatte 800 bin doları aştı.

Trump'ın Michigan ziyareti

Trump, Salı günü Michigan'daki bir Ford fabrikasını ziyaret etti. Burada Amerikan piyasasının en çok satan pickup modeli F-150 üretimi gerçekleştiriliyor.

Business Insider'ın haberine göre ziyaretin amacı, Beyaz Saray'ın ABD iş gücünü yeniden inşa etme taahhüdünü ve Ford'un mavi yakalı iş gücü yetiştirme çabalarını vurgulamaktı.