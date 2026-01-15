Yusuf Tekin'in kızına yönelik 'Londra'da 24 Noel' iddiasına yalanlama

Sosyal Medyada Dolaşıma Sokulan Caps Gündem Oldu

Son günlerde sosyal medyada paylaşılan bir caps üzerinden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hedef alındı. Söz konusu görselde, Bakan Tekin'in kızına ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafla birlikte "Londra'da 24. Noel" ifadesi yer aldı. Caps üzerinden, "Türkiye'de okullarda Noel kutlamalarına izin verilmezken, Bakan Tekin'in kızının Londra'da defalarca Noel kutladığı" yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

İddialar Gerçeklerle Örtüşmüyor

Gazeteci Zafer Şahin'in Bakanlık kaynaklarından yaptığı araştırmaya göre, iddiaların gerçekle hiçbir bağının olmadığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızının 28 yaşında olduğu ve mesleğinde başarılı bir doktor olarak görev yaptığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, Bakan Tekin'in kızı hayatında yalnızca bir kez İngiltere'ye gitti. Bu ziyaretin ise 2024 yılının Aralık ayının ilk haftasında gerçekleştiği, aynı hafta içinde Türkiye'ye dönüş yaptığı ifade edildi.

Noel Tarihi Detayı İddiaları Çürüttü

Hristiyan dünyasında Noel'in her yıl 25 Aralık tarihinde kutlandığı biliniyor. Ancak söz konusu ziyaretin Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşmiş olması, Noel kutlamasına katılmış olma ihtimalini dahi ortadan kaldırıyor.

Dolayısıyla, hayatında yalnızca bir kez İngiltere'ye gittiği belirtilen bir kişi hakkında "Londra'da 24 kez Noel kutladı" şeklindeki iddianın hem matematiksel hem de mantıksal açıdan mümkün olmadığına dikkat çekiliyor.

"24 Kez Noel" İddiası Mantık Dışı Bulundu

Bugün 28 yaşında olan bir kişi için "24 kez Londra'da Noel kutladı" iddiasının gerçeklikten tamamen uzak olduğu vurgulanıyor. İddianın, herhangi bir belgeye veya somut veriye dayanmadığı, yalnızca sosyal medya üzerinden oluşturulan bir algı operasyonu niteliği taşıdığı ifade ediliyor.