CTE Personeli için yeni dönem: Görevde yükselme kuralları değişti
Gerçek Fiyat Avantajıyla Sağlık Sigortası Teklifi Alın
Meclis raporu hazır: Çocuklar için 15 yaş sınırı ve çocuk hattı önerisi
Marmara Cezaevi'nde Jandarmaya hakaret iddialarına resen soruşturma
Havacılıkta Cumhuriyet rekoru: 2025 yılı 247 milyon yolcuyla kapandı
Komisyonda kabul edildi: En düşük emekli aylığı 20 Bin TL!
DMM'den 'CİMER' açıklaması: Velilerin öğretmen şikayetleri sahte!
Erdoğan'dan uyarı: Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi
Bakan Tunç açıkladı: 12. Yargı Paketi şubatta Meclis'e geliyor!
100 tam puanlı KPSS Türkiye Birincisi temizlikçi oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında karar 15 gün içinde açıklanacak
Memur-Sen'den maaş gününde Hazine önünde 'seyyanen zam' talebi
HSK'den 'Bilişim Suçları' için yeni karar: Artık tüm mahkemeler bakacak
Bakan Uraloğlu: 5G ihalesiyle 3 milyar 534 milyon dolar gelir elde ettik
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 2025'te 154,5 milyon lira ceza
MSB: İran hududumuzun güvenliği 7/24 büyük bir özveriyle korunmaktadır
En düşük emekli aylığı Komisyon'da
Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı
YHT bilet fiyatlarına zam
TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon süreci güçlenecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın alacağı 3 bin personelin sonuçları açıklandı
Benzine zam geliyor: Tarih belli oldu
Togg'un 10 yeni modeli tescillendi
Gümrük ve dış ticarette 13 milyar TL'lik ceza kesildi
MEB, sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı
Eğitime kar engeli: Bugün okulların tatil edildiği iller!
Trafik İhlallerine Yüksek Para Cezası ve Yeni Düzenlemeler
YÖK, lisansüstü eğitimde denklik şartlarını güncelledi
Direksiyon sınavları. Sıkı denetim mi yoksa kasıtlı bırakma mı?
Nefes borusuna ekmek kaçan öğrencisini heimlich manevrasıyla kurtardı

Gaziantep'te boğazına ekmek kaçan ortaokul öğrencisi, öğretmeninin heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 21:18, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 21:21
Olay, Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Fatım Acar Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Poyraz İnce, yediği ekmeğin nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden arkadaşları bağırmaya başlayınca nöbetçi öğretmen Sibel Durgun öğrenciye müdahalede bulunarak durumu Fen Bilimleri öğretmeni Ökkeş İlker Siyer'e bildirdi. İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Ökkeş İlker Siyer, İnce'ye heimlich manevrası uygulayarak, ekmek parçasını çıkarttı ve İnce'nin rahat nefes almasını sağladı. Siyer, olayın ardından şoka giren İnce'yi sarılarak teselli etti.

Öğretmenin çocuğa müdahale anları ise okulun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Siyer, soğukkanlı davranışıyla takdir topladı.

Sağlık durumu iyi olan öğrenci İnce, öğretmeni Siyer'e teşekkür etti. Olayın ardından okul yönetimi ve sağlık yetkilileri de öğrencisinin hayatını heimlich manevrası ile kurtaran öğretmeni tebrik etti.

Herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini söyleyen öğretmeni Ökkeş İlker Siyer, "Çocuğumuz yemek yerken boğazına ekmek takılıyor. Sonra nöbetçi öğretmenimiz koridora doğru ilerliyor. Ben de o sırada merdivenlerden tam öğretmenler odasına doğru çıkarken durumu fark ettim. O sırada bize öğretilen ilk yardım bilgisini öğrencime uyguladım. Heimlich manevrası sonrası çocuğumuz rahatladı. Çocuğun nefes alamadığını, boğazını tuttuğunu fark edince heimlich manevrası uyguladım. Sonra ise sırtını süpürme şeklinde vurarak ekmeği çıkardım. Öğrencinin rahat bir şekilde nefes aldığını fark ettim. Öğrencimin nefes alması ve rahatlaması bizi çok mutlu etti. Olaydan sonra öğrencimiz bize teşekkür etti. Biz de çok mutlu olduk" dedi.

Öğrencisinin hayatını kurtardığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Siyer, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Ağzına koyduğu ekmeğin boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını belirten Mehmet Poyraz İnce ise hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür ederek, "Sınıftaydım ve geri bahçeye çıkacaktım. Bahçeye çıkarken yemek yiyordum, yutkunduğumda büyük bir parça vardı ve boğazıma takıldı. Nefes almakta zorlandığım için yere yattım. Sonra nöbetçi öğretmen Sibel Uygun beni İlker hocamın yanına götürdü. İlker hoca da ilk yardım manevrası uygulayarak hayatımı kurtardı. Çok korktum, 'ben nasıl yapacağım ve şimdi nefes alamazsam ne olacak?' dedim. Öğretmenim hayatımı kurtardı, teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Acar da, "Öğretmenimizin anında çocuğumuza doğru bir şekilde müdahale etmesi çocuğumuzun hayati tehlikesini ortadan kaldırdı. Ben Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkez Müdürü ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu eğitimler iki yılda bir tekrarlanıyor, yenileniyor. Eğitimlerin neticesinde bu müdahaleler hayatı bir anlam taşıdı. Okulumuz, öğretmenimiz adına bu konuda çok mutluyum" diye konuştu.

Sonraki Haber