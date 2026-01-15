Bugün devreye girdi, temassız ödeme limiti arttı

Kredi kartı ve banka kartı kullananları ilgilendiren temassız ödeme kolaylığı 2 bin 500 liraya yükseldi. Böylece limitler bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseldiği için yüzde 66,66'lık artış meydana geldi.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE POPÜLERLEŞTİ

Koronavirüs döneminde temassız işlem yapmak isteyenlerin sayısı artmıştı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte temassız olarak ödemeler alınmaya başlandı.

NEDEN LİMİTLER DÜŞÜK TUTULUYOR?

Temassız ödeme limitleri bilinçli olarak tüm limiti kapsamıyor ve 2 bin 500 liradan oluşuyor. Bir dönem POS cihazlarıyla vatandaşların çanta, cüzdanlarına yakın geçen kişiler yasa dışı olarak ödeme alıyordu.

Bunun önüne geçebilmek için limitler daha düşük tutulmaya başlandı.

KİMLER KULLANABİLİR?

Kredi kartı ya da banka kartında temassız ödeme özelliği olan herkes kullanım yapabilir. Temassız ödeme özelliğini kullanmak istemeyenler internet bankacılığı ya da mobil bankacılık işlemlerinden temassız ödeme özelliğini kapattırabilir.