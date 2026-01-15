Hakan Çakır cinayeti davası başladı. Duruşma öncesi arbede çıktı

Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayete ilişkin ikisi çocuk 5 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10.00'da başlandı.

Dosyada gizlilik kararı bulunurken duruşma kapalı görülüyor.

Duruşma öncesi mahkeme salonu önünde sanık ve müşteki yakınları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis ekipleri adliye koridoruna sevk edildi ve sanık yakınları güvenlik gerekçesiyle koridor dışına çıkarıldı.

KAVGA ANI İDDİANAMEDE

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede Hakan Çakır'ın annesi S.Ö. ve kız kardeşi M.N.Ç.'nin merdivende oturan Ahmet Emir Zeynal ve Umut Kılınç'tan yol vermelerini istediği, iki şüphelinin ise hakaret ve küfrettiği belirtildi.

Kız kardeşinin haber vermesiyle gelen Hakan Çakır'ın Zeynal ve Kılınç'a tepki göstermesiyle kavga çıktığı ifade edildi.

Ahmet Emir Zeynal'ın "Buraya adam yığacağım, bıçakları toplayıp gelip hepinizi keseceğim" diyerek olay yerinden ayrıldığı, ailesini arayıp haber verdiği anlatıldı.

Ardından babası Cemal Zeynal ile kardeşleri B.S.Z. ve T.Y.Z. ile birlikte ellerinde bıçak, pala ve sopalarla geri geldikleri, arbede sırasında Hakan Çakır'ın iki bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır'ın ağır, annesi S.Ö. ve akrabaları Eyyüp Demir'in hafif yaralandığı belirtildi.

İSTENEN CEZALAR

İddianamenin birinde tutuklu sanıklar Ahmet Emir Zeynal, babası Cemal Zeynal ve arkadaşı Umut Kılınç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, iki kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 45'er yıla kadar hapis cezası istendi. Bu sanıklar hakkında ayrıca "yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından da cezalar talep edildi.

Aynı dosyada yer alan, Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır (53), ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve akrabası Eyyüp Demir (44) hakkında da "basit yaralama" suçundan 5'er yıl hapis talep edildi.

İkinci iddianamede ise yaşı küçük B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yaralama" suçlarından hapis cezaları talep edildi.

17 yaşındaki B.S.Z. için 41 yıla kadar, 14 yaşındaki T.Y.Z. için ise 26 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.