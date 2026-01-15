RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
RTÜK'ten 2 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 441'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 441'e yükseldi.

15 Ocak 2026 13:53
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 441'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 451 kişinin öldüğü, 1251 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 441'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 329'a yükseldiği kaydedildi.

