Dolar günü 43,19 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 43,1830 43,1840 43,1910 43,1920 Avro 50,3410 50,3420 50,2230 50,2240 Sterlin 58,0870 58,0970 57,8840 57,8940 İsviçre frangı 53,9370 53,9470 53,9430 53,9530 ANKARA ABD doları 43,1530 43,2330 43,1610 43,2410 Avro 50,3010 50,3810 50,1830 50,2630 Sterlin 58,0270 58,2370 57,8240 58,0340