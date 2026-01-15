Dolar günü 43,19 TL'den tamamladı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 43,19 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ocak 2026 17:15, Son Güncelleme : 15 Ocak 2026 17:18
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|43,1830
|43,1840
|43,1910
|43,1920
|Avro
|50,3410
|50,3420
|50,2230
|50,2240
|Sterlin
|58,0870
|58,0970
|57,8840
|57,8940
|İsviçre frangı
|53,9370
|53,9470
|53,9430
|53,9530
|ANKARA
|ABD doları
|43,1530
|43,2330
|43,1610
|43,2410
|Avro
|50,3010
|50,3810
|50,1830
|50,2630
|Sterlin
|58,0270
|58,2370
|57,8240
|58,0340