Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizmiştir. Özellikle Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında, Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin herkesin mesuliyeti olduğuna inandığını belirtmiştir. Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 80'inci yıl dönümü etkinliğine gönderdiği video mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM'nin, kurulduğu 1945'ten bu yana küresel barış ve güvenliğin sağlanması ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını vurgulamıştır.

Birleşmiş Milletler'de Reform İhtiyacı

"Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır." diyen Erdoğan, Gazze ve Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmiştir. Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etmiştir.

Türkiye'nin Reform Çabalarına Desteği

Türkiye, Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan 'Birleşmiş Milletler 80 Girişimi' de dahil tüm reform çabalarına destek vermektedir.

de dahil tüm reform çabalarına destek vermektedir. Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmektedir.

'Dünya beşten büyüktür' şiarı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas almaktadır.

şiarı ile esas almaktadır. 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları atmaya davet etmektedir.

Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcıları en kalbi duygularıyla selamlamıştır.



