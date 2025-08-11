Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Son deprem 19.37'de
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Son deprem 19.37'de
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Süresiz nafakaya yeni düzenleme sinyali
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Üniversiteden doçentlik başvurusu reddedilen akademisyene dair açıklama
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Erdoğan'dan 'sahte diploma' soruşturması açıklaması
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Borsa İstanbul'dan rekor kapanış!
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin mazerete bağlı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Yedi ilde orman yangını: Çanakkale Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üç yeni isim
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Gazze için 50 gemi yola çıkıyor, Türkiye'den ünlü isimler listede!
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Balıkesir depremi: Sındırgı'da yıkılan bina ile ilgili iki gözaltı
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Otomotiv'de 7 ayda 23,5 milyar dolarlık ihracat
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Bakan Kurum: Gayrimenkul sertifikasında rekor talebe ulaştık
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Zorlu: Türk devletlerinin hasılasının 3 trilyon doları aşması bekleniyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
Memurun toplu sözleşme süreci devam ediyor
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
128 sayfalık Milli Eğitim Akademisi Raporu yayımlandı
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Bakan Memişoğlu: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Toplu Sözleşme Öncesi Ali Yalçın, Cevdet Yılmaz ile Görüşecek
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Bakan Yerlikaya Açıkladı: Hasar Tespiti İçin 50 Ekip Kuruldu
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Kurtulmuş'tan Partilere 'Milli Dayanışma Komisyonu' için yazı
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
Ticaret Bakanlığı'ndan 15,7 milyon lira idari para cezası
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklu
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Yurt Genelinde Hava Durumu: Sıcaklıklar ve Yağış Beklentisi
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Ankara'da 3,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Bakan Yerlikaya: Bir can kaybımız var
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Sındırgı depremi sonrası artçılar korkutuyor!
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
DMM'den depremin ardından bilgi kirliliği uyarısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 80. yılında yaptığı açıklamada, Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yaşadığı zulme karşı Birleşmiş Milletler'in acilen reforma gitmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin BM reform sürecine tam destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek üye ülkelere çağrıda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Ağustos 2025 17:18, Son Güncelleme : 11 Ağustos 2025 17:20
Yazdır
Erdoğan'dan BM'ye Reform Çağrısı: Daha Adil Bir Dünya Mümkün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğunun altını çizmiştir. Özellikle Gazze başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında, Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin herkesin mesuliyeti olduğuna inandığını belirtmiştir. Erdoğan, BM'nin kuruluşunun 80'inci yıl dönümü etkinliğine gönderdiği video mesajında, Türkiye'nin kurucu üyeleri arasında yer aldığı BM'nin, kurulduğu 1945'ten bu yana küresel barış ve güvenliğin sağlanması ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi alanlarında önemli başarılara imza attığını vurgulamıştır.

Birleşmiş Milletler'de Reform İhtiyacı

"Birleşmiş Milletler'in kendisine yüklenen görevleri yerine getirmeye devam edebilmesi için ciddi bir reforma ihtiyaç duyulduğu aşikardır." diyen Erdoğan, Gazze ve Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmiştir. Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etmiştir.

Türkiye'nin Reform Çabalarına Desteği

  • Türkiye, Genel Sekreter'in liderliğinde başlatılan 'Birleşmiş Milletler 80 Girişimi' de dahil tüm reform çabalarına destek vermektedir.
  • Birleşmiş Milletler'in etkin, verimli ve mali bakımdan güçlü bir yapıya kavuşturulmasını hedefleyen faaliyetlerde aktif rol üstlenmektedir.
  • 'Dünya beşten büyüktür' şiarı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformunu esas almaktadır.
  • 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek üye ülkeleri Birleşmiş Milletler'i tekrar insanlığın umudu haline getirecek adımları atmaya davet etmektedir.

Birleşmiş Milletler'in 80. kuruluş yıl dönümünün tüm insanlık için hayırlara vesile olması temennisiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan katılımcıları en kalbi duygularıyla selamlamıştır.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber