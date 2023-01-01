Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Gecikme Faizi Can Yakacak!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında yaptığı toplantının ardından politika faizini 500 baz puan artırarak faizleri yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı. Böylece Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı, Hafiye Gaye Erkan'ın merkez Bankası başkanı olduğu dönemde 5. kez faiz artırımına gidilmiş oldu. Karar metninde gelecek ay da faiz artışına devam edileceğinin sinyali verildi. Böylece 14 Mayıs seçimlerinin ardından faiz yüzde 21.50 puan arttı.