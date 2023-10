Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Gecikme Faizi Can Yakacak!

Kredi kartı ve bireysel kredi faizleri can yakacak Merkez Bankası?nın 500 baz puanlık artışla politika faizini yüzde 35'e yükseltmesinin ardından kredi kartı ve ticari kredi faizlerinde de üst limitler yükseldi. Ekonomist Hayri Kozanoğlu, kredi kartı ve bireysel kredi faizlerinin can yakacağını belirterek, "TCMB enflasyon ile ekonomik durgunluk arasında sıkışmıştı. 500 puanlık artışla tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptı. Özellikle kredi kartı ve bireysel kredi faizleri can yakacak" dedi.