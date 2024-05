"HER" FİLMİ GERÇEK OLDU OpenAI CEO'su Sam Altman tanıtımın ardından X'te, Scarlett Johansson tarafından seslendirilen yapay zeka asistanına aşık olan bir adam hakkında Spike Jonze'un 2013 yapımı filmine bir atıfta bulunarak "her" ifadesini paylaştı. Filmde başrol karakterini canlandıran Joaquin Phoenix'in yapay zekalı sesli sohbet asistanıyla yaşadığı ilişki konu alınıyordu. GPT-4o güncellemesiyle birlikte "Her" filmi gerçek oldu.