"Her" Filmi Gerçek Oldu

ANLIK ÇEVİRİ YAPABİLİYOR Murati Chen ve Zoph, ChatGPT-4o'nun İtalyanca ve İngilizce arasındaki canlı bir konuşmayı nasıl tercüme edebildiğini gösterdi. Duyuruda GPT-4o, İtalyanca ve İngilizce konuşan iki kişinin diyaloğunu anlık olarak çeviri yaptı. "BÜYÜK BİR ADIM ATIYORUZ" Murati, "Son birkaç yıldır bu modellerin zekasını geliştirmeye çok odaklandık ve oldukça iyiye gittiler. Fakat ilk kez kullanım kolaylığı konusunda gerçekten büyük bir adım atıyoruz."