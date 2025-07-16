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Bakanlık: Şimşek'in Faiz Yorumu Gerçeği Yansıtmıyor

Bakanlık, Mehmet Şimşek'in faiz indirimiyle ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadığını ve çıkan haberlerin yanıltıcı olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 09:50, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 09:53
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Bakanlık: Şimşek'in Faiz Yorumu Gerçeği Yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır. Sayın Bakanımızın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır" ifadesine yer verildi. Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bir gazetede yer alan "Şimşek: Bu ay faiz indirimi bekliyorum" başlıklı haberin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, bazı önemli noktalar vurgulandı.

Açıklamanın Detayları

  • AK Parti Kızılcahamam İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in piyasalarda oluşan faiz indirimi beklentisini dile getirdiği ifade, kişisel beklentisi gibi yansıtılmıştır.
  • Sayın Bakan'ın faiz konusunda herhangi bir değerlendirmesi olmamıştır.
  • Bu çerçevede, tarafımızca doğruluğu teyit edilmeyen kulis ya da perde arkası adı altında yapılan haberlere itibar edilmemesi önem taşımaktadır.

Yanıltıcı Haberlere Dikkat

Bakanlık, doğruluğu teyit edilmeyen ve perde arkası olarak sunulan haberlere itibar edilmemesinin altını çizmiştir. Kamuoyunun, resmi açıklamalar dışında yapılan spekülatif haberlere karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanmıştır.


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