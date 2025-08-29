TBMM'de Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi
Adli Olaylar

Belediye başkanı taş döşemek istemeyen zabıtaları dövdü iddiası

Denizli'nin Kale ilçesinde görev tanımlarında olmamasına rağmen aylardır moloz, inşaat, çöp ve çapalama gibi ağır işlerde çalıştırıldıklarını iddia eden iki zabıta memuru, belediye başkanının gazabına uğradı. Parke taşı döşemeyi sağlık sorunları nedeniyle kabul etmeyen zabıtalar, CHP'li Başkan E.H. tarafından sopayla darbedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 15:55, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 16:03
İddiaya göre, Kale Belediyesi Zabıta Müdürü F.T.'nin talimatı üzerine tüm zabıta görevlileri 27 Ağustos Çarşamba günü sabah belediyede toplandı. Müdür F.T., Belediye Başkanı E.H.'nin zabıtaların Kale Orta Okulu bahçesine kilit parke döşemesi talimatı verdiğini ve tüm zabıtaların okula gitmesi gerektiğini söyledi. Görevlendirildikleri okula giden Kale Belediyesinde 2014 yılından bu yana tekniker kadrosunda görevli olan ancak zabıta olarak çalıştırılan H.S.K. (34), "bel fıtığı ve menisküs ameliyatı", 2019 yılından bu yana veri hazırlama memuru olmasına rağmen zabıta olarak çalıştırılan C.E.Ç. (42) ise "burun ameliyatı ve kas yırtığı" şikayetleriyle taş döşemeyerek, güvenlik kameralarının da gördüğü bölgede mesai bitimine kadar bekledi.

Perşembe sabahı asfalt çalışmalarının yapıldığı bölgede trafik akışını düzenlemeleri için görevlendirilen H.S.K. ve C.E.Ç., öğle arasında evlerine gittiklerinde telefonla aranarak, yine parke taşı döşemeleri için okula gitmeleri istendi. Çarşıda buluşan iki zabıta, birlikte okula giderek, önceki gün yaptıkları gibi beklemeye başladı.
Yaklaşık 15 dakika sonra elindeki sopayla okulun bahçesine giren Kale Belediye Başkanı E.H., öfkeyle koşarak, C.E.Ç.'nin sırtına vurdu. Aynı zabıtaya ikinci kez vuran Başkan E.H.'nin elindeki sopa kırıldı. Başkanın arkadaşına vurmasını engellemek için araya giren H.S.K. ise parmağından darbe aldı. Başkan E.H. tarafından okulun bahçesinden uzaklaştırılan zabıtalar, Kale Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek ifade veren iki zabıta, Başkan E.H.'den şikayetçi oldu.

"Zorla yaptırılan ağır işler yüzünden sağlığım bozuldu"

8 aydır Başkan E.H. tarafından mobbinge maruz bırakıldıklarını iddia eden H.S.K.'nin ifadesinde, "Rahatsızlıklarımız ve görev tanımımızda olmadığı için parke taşı döşemedik. İkinci gün yine kamera önünde beklerken, Başkan E.H. elindeki sopa ve hakaretler ederek üzerimize doğru geldi. C.E.Ç.'nin sırtına 2 kere sertçe vurdu. İkinci vuruşunda sopa kırıldı, eğer sopa kırılmasa ve arkadaşım eğilmese daha kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Başkanı sakinleştirmeye çalışırken, ben de parmağımdan darbe aldım. Biz asla ona karşılık vermedik ve hakaret etmedik. 8 ay boyunca beni molozda, taşta, inşaatta ve çöpte çalıştırdı. Yaptığım ağır işler yüzden ayağımdan ameliyat oldum. Ağır işlerde çalışamayacak olduğumu herkes biliyor. Can güvenliğimizden endişe ediyorum" dediği öğrenildi.

"Sopanın izi halen duruyor"

Görev tanımlarında olmamasına rağmen ağır işlerde çalıştırıldıklarını ancak yakın zamanda burun ameliyatı olması nedeniyle taş döşemediğini savunan C.E.Ç. ise, "İkinci gün yine okula gittiğimizde iş yapmadan beklemeye başladık. Bu sırada üzerimize küfürler ederek gelen E.H., elindeki sopayla bana vurmaya çalıştı. 'Yapmayın Başkanım' dememize rağmen vurmaya devam etti. Bir türlü sakinleştiremedik, en son sopa kırılınca 'çalışmayacaksanız, defolun gidin' diyerek, bizi okuldan uzaklaştırdı. Memur olmama rağmen beni çapalama, trafik düzenlemesi gibi bazı ağır işlerde çalıştırdı. Amacının bizi yıldırarak, istifaya zorlamak olduğunu düşünüyorum. Kendim ve ailemin can güvenliğinden endişeliyim. Sırtımda sopanın izleri halen duruyor, kendisinden şikayetçiyim" şeklinde ifade verdi.

