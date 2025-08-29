Bakan Tekin'den Özgür Özel'e şarkılı gönderme
Muğla'da yangın söndürme uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Denizli'deki orman yangınına müdahale eden söndürme uçağı, Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarlaya zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar meydana gelirken, pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

29 Ağustos 2025
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangına müdahale eden Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kaldığını, uçaktaki pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yumaklı, NSosyal'den konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Uçağın, Denizli'nin Buldan ilçesindeki yangına müdahale ettiğini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımız, Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'na dönüş esnasında Yatağan ilçesi Hacıbayramlar köyüne teknik bir nedenle acil iniş yapmak zorunda kalmış, sert inişin etkisiyle uçakta hasar meydana gelmiştir. Pilotumuzun sağlık durumu çok şükür iyidir. Orman teşkilatımıza ve kahraman personelimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim tüm ekiplerimizi her türlü kazadan ve beladan korusun."

