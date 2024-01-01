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Ölümden Dönmüştü: Reha Muhtar'dan Yeni Paylaşım

Ölümden dönmüştü: Reha Muhtar'dan yeni paylaşım

  1. Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

    Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 20 Ağustos'ta İstanbul'daki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılmış, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

  2. Geçtiğimiz ay taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar, ilk kez Bebek'te görüntülenmişti.

    Geçtiğimiz ay taburcu olan 65 yaşındaki Reha Muhtar, ilk kez Bebek'te görüntülenmişti.

  3. "HER ŞEYE GERİ DÖNECEĞİM"<p> Muhtar, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında ?Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey. Her şey benim? derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

    "HER ŞEYE GERİ DÖNECEĞİM"

    Muhtar, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında ?Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey. Her şey benim? derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil" ifadelerini kullanmıştı.

  4. Eski sağlığına kavuşmaya çalışan Reha Muhtar, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Eski sağlığına kavuşmaya çalışan Reha Muhtar, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

  5. "MERHABA HAYAT" <p> Ünlü isim, paylaşımına "Merhaba Hayat" notunu düştü.<BR> Muhtar'ın paylaşımına çok sayıda "Geçmiş olsun" yorumu geldi.

    "MERHABA HAYAT"

    Ünlü isim, paylaşımına "Merhaba Hayat" notunu düştü.
    Muhtar'ın paylaşımına çok sayıda "Geçmiş olsun" yorumu geldi.

  6. "OĞLUMU KAÇIRDILAR" Öte yandan, Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmiş ve "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı. <p> Poyraz Muhtar ise "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" demişti.

    "OĞLUMU KAÇIRDILAR" Öte yandan, Reha Muhtar'ın geçirdiği kaza sonrası eski eşi Deniz Uğur, sanatçı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu'nun oğlu Poyraz'ı alıkoyduğunu iddia etmiş ve "Bu çocuk kaçırmadır ve kanun karşısında hesap verecekler" sözleriyle ifade etmişti. Şarkıcı Nilüfer iddialar üzerine, "Çocuk kaçırma ve alıkoyma diye birşey söz konusu değildir tamamı maalesef iğrenç bir iftiradır" açıklaması yapmıştı.

    Poyraz Muhtar ise "Annem benim kaçırıldığımı söylüyor. Ama ben kaçırılmadım ablamdan rica ettim beni babamın evine götür diye" demişti.

  7. Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra erimişti. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıklamıştı.<p> Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: <p> "Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve ablası Ayşe Uğur Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."

    Yaşanan gerginliğin ardından taraflar arasındaki buzlar günler sonra erimişti. Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birbirlerinden özür dilediklerini açıklamıştı.

    Deniz Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Son günlerde travmatik süreçte medyaya yansımış olan tartışmalar tarafımızca sonlandırılmıştır, karşılıklı özürler dilenmiş ve yanlış anlaşılmalar giderilmiştir. Çocukların üstün yararı için bundan sonra tüm süreci anne Deniz Uğur ve ablası Ayşe Uğur Yumlu, iletişim ve dayanışma içinde yönetecektir. Kararımıza saygı duyulup konu hakkında daha fazla yorum yapılmamasını kamuoyu ve basın mensuplarından rica ederiz. Teşekkürler."