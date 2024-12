Ölümden dönmüştü: Reha Muhtar'dan yeni paylaşım

"HER ŞEYE GERİ DÖNECEĞİM"

Muhtar, taburcu olduktan sonraki ilk röportajında ?Her şeye geri döneceğim merak etmeyin, fazlasıyla geri döneceğim. Sağlık hayatta en önemli şey. Her şey benim? derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmıyor. Etrafımdaki herkes elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuklarım da dahil" ifadelerini kullanmıştı.