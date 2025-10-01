Güllü'nün Patronundan Ortalığı Yakıp Kavuracak İddialar
''İki kere intihar etmeye kalkıştı''
Sanatçı Güllü, Yalova'daki evinin kapalı terasından düşerek yaşamını yitirmişti. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Gel Konuşalım programına görüntülü olarak katıldı ve skandal iddialarda bulundu. Aydın'ın ortaya attığı iddialar herkesi şoke etti, dinleyenler bu iddialar karşısında dumura uğradı. Yayına katılan menajer Erhan Arı ve asistan Çiğdem'in abisi de olay olacak açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Güllü, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bulunan 5. kattaki evinin kapalı terasından düşerek hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin çarpıcı iddialar konuşulmaya devam ederken, Gel Konuşalım programına görüntülü olarak katılan Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, ortalığı iyice karıştıracak iddialarda bulundu. Yayına katılanlar arasında menajer Erhan Arı ve asistan Çiğdem'in yan dairede oturan abisi de vardı.
GÜLLÜ'NÜN PARTONU FERDİ AYDIN'DAN ŞOK ÜSTÜNE ŞOK İDDİALAR
''Dün beni Güllü Hanım'ın eski personelinin annesi aradı. 'Biz Güllü Hanım'ın yanında ailecek çalışıyorduk ve Güllü Hanım'ın asistanı olan Çiğdem Hanım bizim yanımızda Güllü Hanım'ı bıçakladı. Ben Trakyalıyım böyle şeylerden çekinirim, hatta Çiğdem bir de üstüne üstlük oğlumu kovdurttu.' dedi.
''BEN BİR ÜNLÜYLE BERABERİM''
Sonrasında Çiğdem Hanım'ın bir arkadaşı bize ulaştı. İsmini vermeyeyim, Çiğdem Hanım'ın 'Ben bir ünlüyle beraberim, bak seni onla tanıştıracağım. Sakın benim yanımda onunla çok muhatap olma. Seni de kıskanır, beni onla kavga ettirme.' dediğini söyledi.
'KESİNLİKLE KIZI OLACAK KADIN ONU ATTI''
Bunların alt katında market işleten, genç, aslan gibi bir çocuk var. Canlı yayına bağlanmamak için direniyor. Hatta arkadaşlarına, etrafındakilere şunları söylüyor: 'Vicdan azabı çekiyorum, bağlanmak istiyorum. Kesinlikle kızı olacak kadın onu attı.' Whatsapp mesajları bende duruyor şuan.''
Ferdi Aydın cümlelerine şöyle devam ediyor: ''Menajeri, akşam kafası bir dünyayken şahidi arayıp 'sen niye şahit oldun' diye laf söylemiş. Menajeri onun en yakınıdır. Gecenin birinde kadını arayıp 'sen niye konuşuyorsun, şimdi sen böyle konuşursan kızın kocası cezaevinde, çıktığında çocuğu alır' demiş.
'KIZI İKİ KERE İNTİHAR ETMEYE KALKTI''
Güllü Hanım'ın öldüğü gün akşam mevlit vardı. Makette çalışan çocuk mevlite gitti, Güllü Hanım'a 'anne' diyor. Çocuk daha önceden, Güllü Abla'nın kızının o camdan iki kere daha intihar etmeye çalıştığını söyledi. Ben ifadeye çağırılacağımı biliyorum. Beni çağırdıkları anda, daha fazlasıyla beraber anlatmaya gideceğim.''
Canlı yayına sonra menajer Erhan Arı katıldı. Arı, asistan Çiğdem için ''Konuşmama haklarını kullanıyorlar. Sanırım dava süreci devam ettiği için ileriki günlerde açıklama yaparlar. Avukat konuşmamasını istediği için sessiz kalıyor. Deniz'in (Çiğdem) kazayla hiçbir alakası yoktur. Zaten 4-5 yıllık bir mazisi vardır asistanlıkta.'' ifadelerini kullandı.
Yayına sonrasında asistan Çiğdem'in komşu abisi katıldı ve önemli açıklamalarıyla dikkat çekti. Çiğdem'in abisi Engin Bey: ''Kapımızı çalmadan önce kızının çığlık sesini duyduk. Kardeşim odasındaydı, ben mutfaktaydım yemek yiyecektim. Ayaktaydım zaten, mutfakla kapının arasında da üç adım var. Kapıya fırladık, aşağıya koşarak indiğimizde Güllü Abla yerde yüzükoyun yatıyordu. O sırada yaşıyordu. Yerde kan yoktu. Ben altıncı kattan düştüğünü de bilmiyordum, eve gelirken ayağı takıldı düştü diye düşündüm. Biz direkt ambulansı aradık.
Ondan sonra kardeşim 'dayan ambulans gelecek' dedi. Yaşıyordu, gözlerini açtı. Tabi o sırada kızı Tuyan yanda fenalık geçiriyor, bağırıyor. Ambulans geldiğinde ölmüştü. Polisler geldiğinde Tuyan, kendini kaybetti fenalık geçirdi. 'Nolur annemi hastaneye yetiştirin' diye polislerin ayaklarına sarılıyordu. Sonra bir buçuk saat Tuyan'ı ben tuttum. Sonrasında savcı, cinayet masası geldi. Savcı yukarı çıktı, inceleme yaptı. Yan daireden geçiş olduğunu söylüyorlar, böyle bir şey olsa savcı bunu farkederdi.'' ifadelerini kullandı.
Güllü'nün ölümü halen gizemini korurken, çocukları dehşet gecesini anlattı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve o gece birlikte eğlendiği kız Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadeleri ortaya çıktı.
Tuğberk Yağız Gülter (Güllü'nün oğlu): "Ben annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesini kaybeder yere düşerdi. Annem sevgi dolu bir insandı. Kimseyle arası kötü değildi. Canına kıyacak biri değildi."
Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile manevi kızı Sultan Nur Ulu ise annelerinin roman havası oynarken ayağının kaydığını ve camdan düştüğünü beyan etti. Her iki genç de olay gecesi Güllü'nün yaklaşık 2?3 şişe alkol aldığını söyledi.
Olay gecesi aynı binada yaşayan komşularından Engin Emir, 26 Eylül'de saat 01.30 civarında bağrışma sesleri duyduğunu, aşağı indiklerinde Güllü'yü kanlar içinde yerde bulduklarını belirtti.
Oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi
Şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesinde, İstanbul'daki evinde uyuduğu sırada ablası Tuğyan Ülkem Gülter'in aradığını söyledi.
Ablasının telefonda çığlık attığını anlatan Gülter, "(Annem düştü ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya.) diye yakarış içindeydi. Hemen bir yakınımla Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim." ifadesini kullandı. "Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' "Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük.
Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir."