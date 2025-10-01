Güllü'nün Patronundan Ortalığı Yakıp Kavuracak İddialar

Ondan sonra kardeşim 'dayan ambulans gelecek' dedi. Yaşıyordu, gözlerini açtı. Tabi o sırada kızı Tuyan yanda fenalık geçiriyor, bağırıyor. Ambulans geldiğinde ölmüştü. Polisler geldiğinde Tuyan, kendini kaybetti fenalık geçirdi. 'Nolur annemi hastaneye yetiştirin' diye polislerin ayaklarına sarılıyordu. Sonra bir buçuk saat Tuyan'ı ben tuttum. Sonrasında savcı, cinayet masası geldi. Savcı yukarı çıktı, inceleme yaptı. Yan daireden geçiş olduğunu söylüyorlar, böyle bir şey olsa savcı bunu farkederdi.'' ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümü halen gizemini korurken, çocukları dehşet gecesini anlattı. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve o gece birlikte eğlendiği kız Tuğyan Ülkem Gülter'in ifadeleri ortaya çıktı.